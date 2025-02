O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) reforçou sua atuação para o período de Carnaval com a suspensão das férias dos militares e ampliação do efetivo nas ruas. Em Belo Horizonte, o chamado “Batalhão Carnaval” contará com cerca de 200 bombeiros extras por dia, coordenados a partir de um Posto de Comando no Centro de Operações da Prefeitura.

Além da capital, cidades históricas e regiões turísticas receberam reforço no contingente. Nos balneários, a corporação intensificou a prevenção contra afogamentos com a instalação de 266 pontos de monitoramento aquático. Já em locais de grande concentração de público, medidas preventivas contra acidentes e incêndios foram ampliadas. Para reforçar a segurança nas rodovias estaduais, mais de 240 pontos de apoio foram montados ao longo das estradas.

OCORRÊNCIAS MAIS FREQUENTES

Durante o Carnaval, os bombeiros registram um aumento nas ocorrências médicas, como falta de ar, desmaios, desidratação e complicações causadas pelo consumo excessivo de álcool ou outras substâncias. O álcool, por ser um depressor do sistema nervoso central, pode intensificar riscos e levar a emergências graves.

CUIDADOS PARA UM CARNAVAL SEGURO

Os bombeiros recomendam que os foliões priorizem a hidratação, já que o álcool inibe a retenção de líquidos no organismo. O ideal é intercalar o consumo de bebidas alcoólicas com água, levando em conta o peso corporal de cada indivíduo. Também é importante manter uma alimentação equilibrada, optando por refeições leves antes da folia e levando alimentos de rápida absorção, como barrinhas de cereais e frutas. Além disso, o uso de protetor solar, roupas leves e calçados confortáveis é essencial para evitar problemas de saúde.

Com temperaturas acima dos 30°C e sensação térmica que pode ultrapassar os 40°C, o porta-voz do CBMMG, tenente Henrique Barcellos, alerta para os cuidados em balneários: “Busque sempre locais sinalizados e, se possível, com a presença do Corpo de Bombeiros. Supervisione crianças e evite brincadeiras que possam resultar em acidentes”, orienta.

AFOGAMENTOS: PRINCIPAIS RISCOS E COMO EVITAR

Em 2024, o CBMMG registrou nove mortes por afogamento no período de Carnaval, todas envolvendo vítimas do sexo masculino, com idades entre 35 e 64 anos. Os principais fatores de risco incluem o consumo excessivo de álcool e a imprudência. Para evitar tragédias, a corporação recomenda medidas preventivas:

RIOS E LAGOS

– Mantenha a água sempre na altura da cintura, pois a profundidade pode variar rapidamente.

– Nunca entre na água após consumir bebidas alcoólicas.

CACHOEIRAS

– Evite saltos de locais elevados e brincadeiras perigosas, como prender a respiração.

– Cuidado com o lodo nas rochas, que pode provocar quedas.

– Não reqüente cachoeiras em dias de previsão de chuva.

PISCINAS

– Mantenha a supervisão constante sobre crianças.

– Fique atento à presença de ralos de fundo e possíveis pontos de sucção.

Para mais informações e dicas de segurança, o CBMMG disponibiliza cartilhas preventivas em seu site oficial.