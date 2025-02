A Prefeitura de Coronel Fabriciano segue fortalecendo a cultura local com a implementação dos editais da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB) e Cultura Viva. O investimento total é de R$ 755.070,70, sendo R$ 566.303,00 destinados ao Edital de Fomento e R$ 188.767,70 para projetos culturais no âmbito do Cultura Viva.

Os recursos já foram repassados aos proponentes aprovados, e agora os artistas devem executar suas contrapartidas até junho deste ano, conforme estabelecido nos editais. As áreas contempladas incluem Circulação de Projetos Culturais, Feiras Culturais, Bolsas de Apoio e Multilinguagem, além da premiação para os Pontos de Cultura.

Segundo Teco Teixeira, diretor de Cultura da Prefeitura de Coronel Fabriciano, os projetos passaram por avaliação de uma comissão formada por servidores da Diretoria de Cultura e representantes da sociedade civil capacitados. “Foram inscritos 88 projetos, dos quais 25 foram aprovados, abrangendo diversas áreas como teatro, audiovisual, música, literatura e artesanato. Além disso, 13 Pontos de Cultura receberam certificação, reforçando a importância do setor cultural no município”, destaca Teixeira.

CUMPRIMENTO DAS CONTRAPARTIDAS

Os artistas contemplados devem ficar atentos aos critérios estabelecidos no edital, que incluem a divulgação adequada dos eventos e a realização das atividades conforme o proposto nos projetos. Alguns eventos têm especificidades, como apresentações em bairros periféricos, o que deve ser rigorosamente seguido.

Após o prazo de execução, a comissão responsável realizará a avaliação e prestação de contas de todos os projetos. O não cumprimento das exigências pode acarretar sanções para os proponentes.

A Lei Aldir Blanc tem duração prevista de quatro anos, garantindo que, anualmente, novos editais sejam lançados para incentivar a produção cultural local.

Para mais informações, os artistas podem entrar em contato com a Diretoria de Cultura da Prefeitura de Coronel Fabriciano.