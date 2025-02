A Associação Comercial, Industrial, Agropecuária e de Prestação de Serviços de Ipatinga (Aciapi) e a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Ipatinga, promoveram, nesta sexta-feira (21), um encontro com seus associados no auditório das entidades. Um café da manhã foi servido e logo em seguida os empresários tiveram um momento para apresentar seus serviços prestados e ampliar a rede de contato.

O presidente da Aciapi, Luís Henrique Alves, reforçou a importância da troca de experiências e informações. “A nossa cidade tem um empreendedorismo muito rico. Há empresas de diversos segmentos que atendem a necessidade dos consumidores locais. O proprietário de um estabelecimento pode apreciar os produtos e serviços de outro, fazendo com que a renda circule em nossa região”, destacou.

Já o presidente da CDL de Ipatinga, Cláudio Zambaldi, pontuou que, além do aumento de oportunidades profissionais, a reunião permitiu que os empresários começassem a construir uma rede de apoio local. “Colegas podem oferecer orientações uns aos outros, dando conselhos e dicas de empreendedorismo. Com o impulsionamento do e-commerce, é importante aprendermos a nos inovar e nos destacar cada vez mais”, enfatizou.

ABERTURA DE PORTAS

Para Maristela Lelis, proprietária da Casinha de Bonecas, o encontro promovido na sede das entidades foi muito valioso. “A reunião foi maravilhosa. Abriu muito a minha mente e o associativismo também me abre portas. Ano passado, eu participei da Feiraço. Faz 10 anos que eu tenho minha empresa, mas somente agora, um ano depois que eu participei da feira, fui convidada para a televisão. Já participei de programas da Band e do SBT”, contou.

Luiz Eduardo, diretor comercial da SolPrint Comunicação Visual, disse que a reunião permitiu que ele conhecesse outros empresários da cidade. “É um encontro muito importante para nós, porque na correria do dia a dia a gente acaba não tendo contato direto com o dono do negócio, porque ele também está trabalhando. Conseguimos também fazer um momento de apresentação de cada um, de uma forma que não ficasse desgastante e que todos conseguissem mostrar o seu negócio com clareza e objetividade”, concluiu.