Já estão abertas as inscrições gratuitas para o 40º Congresso Mineiro de Municípios, que acontece nos dias 6 e 7 de maio de 2025, no Expominas, em Belo Horizonte. Neste ano, o tradicional evento realizado Associação Mineira de Municípios (AMM) será uma edição especial, celebrando os 40 anos de existência do Congresso, que já se tornou o maior evento municipalista de entidade estadual do Brasil. Com o tema “Capacitação e Gestão Estratégica: as chaves para um mandato de sucesso”, o evento será um espaço fundamental para o debate e orientação de gestores de todo o estado, proporcionando momentos de capacitação e troca de experiências relacionadas à administração municipal.

Durante os dois dias, o Congresso tem a expectativa de reunir dez mil participantes, com a presença de prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, agentes da gestão pública municipal, formadores de opinião; imprensa e sociedade civil. O público terá acesso a fóruns, seminários e salas técnicas, com discussões relevantes ao dia a dia da administração pública, tendo como foco o desenvolvimento econômico dos municípios e a qualidade de vida da população.

O tema escolhido para a 40ª edição do Congresso Mineiro de Municípios vai ao encontro dos objetivos da atual gestão da AMM, presidida pelo prefeito de Coronel Fabriciano, Marcos Vinicius. “Queremos deixar uma marca de capacitação e planejamento como forma de garantir eficiência e transparência, assim como a importância de uma gestão planejada e estratégica. Estão todos convidados para participar do 40° Congresso Mineiro de Municípios, com acesso a informações privilegiadas, formas modernas de gestão de recursos e projetos”, convida o presidente da AMM, 1º vice-presidente da Confederação Nacional de Municípios (CNM), Marcos Vinicius.

POSSE

No segundo dia do 40º Congresso Mineiro de Municípios, promovido pela AMM, acontecerá a posse da nova diretoria da entidade, para o triênio 2025-2028, no dia 7 de maio. Luís Eduardo Falcão Ferreira, prefeito de Patos de Minas, assume a gestão da Associação, junto com os novos integrantes da diretoria.

COMUNICAÇÃO

Um destaque da programação do 40º Congresso Mineiro de Municípios é o 2º Fórum de Comunicação, no dia 6, que terá a presença do professor e consultor especializado em comunicação de governos, mandados e campanhas eleitorais, Marcelo Vitorino, com a palestra “Como vencer o desafio de comunicar bem com os cidadãos e ter a gestão reconhecida”

Marcelo Vitorino é reconhecido nacionalmente como uma das maiores referências do marketing político e eleitoral. Possui mais de 20 anos de experiência em campanhas, consultorias e treinamentos para instituições, governos, políticos e partidos.

FEIRA PARA O DESENVOLVIMENTO DOS MUNICÍPIOS

Juntamente com o Congresso Mineiro de Municípios, a AMM promove a 38ª Feira para o Desenvolvimento dos Municípios, que contará com a participação de expositores das mais diversas áreas. No local, estarão reunidas instituições, empresas e prestadores de serviços, que acreditam no potencial dos municípios mineiros e na capacidade de obter melhores resultados das administrações. Um momento oportuno para se difundir conhecimento, fazer intercâmbio de experiências e interagir com os participantes dos diferentes setores que integram a administração pública, além de fazer contatos com potenciais investidores.

Os interessados em participar da Feira no 40º Congresso Mineiro de Municípios, e apresentar seus serviços a milhares de gestores e agentes públicos de todo o estado, podem entrar em contato com a entidade para garantir o seu estande pelo telefone (31) 2125-2400.

PRÊMIO AMM DE BOAS PRÁTICAS NA GESTÃO MUNICIPAL

Os participantes do 40º Congresso Mineiro de Municípios poderão conferir também a entrega do “13º Prêmio Mineiro de Boas Práticas na Gestão Municipal”, quando serão informados os vencedores da edição. Em 2025, o Prêmio contemplará quatro eixos: Educação, Meio Ambiente, Turismo e Desenvolvimento Econômico.

A premiação oferecida pela AMM visa mostrar que é possível empreender no âmbito público municipal, transformando os projetos bem-sucedidos de políticas públicas em mecanismos para uma gestão moderna, voltada para resultados efetivos, contribuindo no desenvolvimento municipal e na qualidade de vida dos cidadãos.

Para o presidente da AMM, Dr. Marcos Vinicius, que foi vencedor do Prêmio no eixo Saúde, ser reconhecido por meio do “Prêmio Mineiro de Boas Práticas na Gestão Pública Municipal” significa “se destacar, evidenciando e incentivando a melhoria gerencial rumo à inovação, à redução de custos, à qualidade dos serviços e à satisfação do cidadão, visando valorizar esses projetos e ideias. Qualificar a gestão pública municipal é prioridade para a AMM. O Prêmio é o reconhecimento das boas gestões nos municípios mineiros”.