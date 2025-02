O Banco de Alimentos Gemina Alves Linhares, em Ipatinga, arrecadou 409 toneladas de alimentos em 2024, atendendo cerca de 3.000 pessoas por mês, entre entidades socioassistenciais e famílias em situação de insegurança alimentar. O levantamento foi realizado pelos profissionais que atuam no equipamento e divulgado esta semana pela administração municipal.

Com sede no bairro Parque das Águas, o Banco de Alimentos estabelece parcerias com empresas do setor supermercadista e de hortifrutigranjeiros, arrecadando produtos que, embora fora dos padrões de comercialização, ainda são próprios para o consumo. Bancos de Alimentos da Rede Leste, assim como a Penitenciária Dênio Moreira de Carvalho, de Ipaba, que mantém atividades de plantio, também são importantes colaboradores, contribuindo significativamente para atender pessoas em situação de insegurança alimentar.

A diretora da Associação Centro de Convivência Espaço da Família (ACCEF), Cecília Alves, explicou como os alimentos impactam positivamente a rotina da instituição, que funciona no bairro Canaã e atende crianças e adolescentes de 5 a 17 anos no contraturno escolar.

“Além de receberem esses alimentos, eles levam para casa o kit de verdura. Às vezes, além da verdura, vem feijão, açúcar, leite em pó, biscoito, polpa de frutas. O Banco de Alimentos faz um bem enorme para estas famílias, que ficam aguardando semanalmente esse kit de verdura. Toda semana a gente beneficia de 10 a 12 famílias com o kit e é uma bênção. As verduras são selecionadas. Tem banana, maçã, pera, uva, às vezes vem kit de padaria. No mandato do Gustavo melhorou mais ainda, a verdura vem com mais qualidade, os kits-padaria vêm com mais frequência”, detalhou.

CRITÉRIOS PARA DOAÇÃO

As doações seguem regras específicas:

– Alimentos não perecíveis: devem estar dentro da validade e com embalagem íntegra.

– Produtos de origem animal: necessitam de selo de inspeção e embalagem em perfeito estado.

– Hortifrutigranjeiros: podem apresentar pequenos defeitos que inviabilizem a venda, mas ainda devem estar aptos para o consumo humano.

100% DE APROVEITAMENTO

O Banco de Alimentos adota o princípio de aproveitamento total. Alimentos próprios para consumo são destinados às pessoas em situação de insegurança alimentar, enquanto itens inadequados são encaminhados para alimentação animal.

EVENTOS SOLIDÁRIOS

Organizadores de eventos também podem oferecer o formato de ingresso solidário – com doação de 1kg de alimento não perecível ou leite UHT na entrada e reverter a doação ao Banco de Alimentos. Isso já acontece. A Feiraço (Feira Comercial de Produtos e Serviços), que no ano passado completou sua quarta edição, é um bom exemplo. Somente em 2024, arrecadou uma tonelada e meia de alimentos, que foram entregues ao Banco de Alimentos Gemina Alves Linhares.

Outra doação expressiva do ano que passou foi fruto de um evento esportivo realizado em Ipatinga: a Corrida do Aço, realizada com patrocínio exclusivo da Usiminas. 3,6 toneladas de alimentos foram destinadas ao Banco de Alimentos de Ipatinga. A Corrida Sicoob Vale do Aço nas Ruas, que contou com 800 inscritos, também foi fundamental, arrecadando e doando 1 tonelada de mantimentos.

PÚBLICO ATENDIDO

O Banco atende famílias em situação de insegurança alimentar encaminhadas por equipamentos públicos de Saúde (UBS’s, Policlínica, Clips – Clínica Psicossocial, CCDIP – Centro de Controle de Doenças Infectoparasitárias, SAD – Serviço de Atenção Domiciliar), Assistência Social (Creas, Cras, Centro Pop), escolas e Defesa Civil. Entidades cadastradas, como associações beneficentes e centros terapêuticos, também recebem suporte.

AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO

A administração municipal de Ipatinga já aprovou o projeto de modernização do Banco de Alimentos, visando ampliar os resultados positivos no atendimento às pessoas em situação de insegurança alimentar.

“O Banco de Alimentos é um dos pilares do combate à insegurança alimentar em nosso município. Ele não apenas garante o direito básico à alimentação para milhares de pessoas em situação de vulnerabilidade, mas também promove solidariedade e sustentabilidade ao evitar o desperdício de alimentos. Nosso compromisso é fortalecer e ampliar esse trabalho essencial, firmando novas parcerias e alcançando ainda mais famílias que precisam desse suporte”, afirmou Flávio Miranda, secretário de Assistência Social de Ipatinga.

Serviço:

COMO AJUDAR

Pessoas físicas e jurídicas interessadas em combater o desperdício de alimentos e apoiar pessoas em situação de insegurança alimentar podem se tornar parceiros do Banco de Alimentos. O trabalho voluntário em atividades específicas também é bem-vindo, mediante avaliação da equipe. Para mais informações, entre em contato pelo e-mail bancodealimentosipatinga@gmail.com ou pelo telefone (31) 99785-6892.