Os artistas de Coronel Fabriciano têm até as 17h59 do dia 23 de fevereiro deste ano para se inscreverem no projeto “Arte nas Águas de Minas”, uma realização do Ministério da Cultura e da Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (APPA – Cultura & Patrimônio). A iniciativa é patrocinada pela Copasa e viabilizada pelo Governo Federal, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet). Com o uso da expressão artística, o “Arte nas Águas de Minas” tem o objetivo de apresentar as diversas formas de se relacionar com a água, reconhecendo-a como substrato básico da vida e condição fundamental para o bem-estar humano e a justiça social.

No momento da inscrição, os interessados deverão anexar a documentação pessoal e o portfólio com os trabalhos já realizados. O resultado com o nome dos artistas selecionados para esta última etapa do programa em Coronel Fabriciano deverá ser divulgado no dia 26 de fevereiro. Os participantes vão receber um cachê de R$5 mil. A etapa do projeto na cidade está prevista para realização entre os dias 10 e 20 de fevereiro.

MAIS BELEZA E CULTURA PARA CORONEL FABRICIANO

E, para levar ainda mais beleza e cultura para Coronel Fabriciano, os dois artistas locais selecionados e que integrarão o projeto, deverão criar, cada um, uma pintura em uma área de 80m², com o tema “Água”, em uma unidade da Copasa previamente selecionada na cidade. Além disso, eles também serão responsáveis por ministrar, em dupla, um workshop, com duração de quatro horas, voltado para jovens da cidade.

SOBRE O PROJETO

Até março de 2025, o projeto “Arte nas Águas de Minas” promoverá a produção de 18 obras de arte urbana em unidades da Copasa de seis cidades do interior do Estado. Até o momento, o projeto já passou por Divinópolis, Contagem, Araxá, Pouso Alegre e Montes Claros que já contam com a beleza dos murais produzidos pelos artistas locais.

Coronel Fabriciano, última cidade no roteiro, já se prepara para receber as obras de arte pintadas a céu aberto.

Baseados em sua maioria na estética do muralismo e do graffiti, os trabalhos são assinados por seis artistas convidados de renome nacional e internacional, selecionados previamente pela curadoria do projeto, e por 12 artistas locais, sendo dois por cidade, escolhidos por editais publicados ao longo do percurso.

APPA – CULTURA & PATRIMÔNIO

A APPA – Cultura & Patrimônio é uma associação cultural, sediada em Belo Horizonte, de fins não lucrativos, que tem como principal objetivo a promoção de iniciativas artísticas, culturais e patrimoniais que favoreçam o desenvolvimento socioeconômico. Em mais de 30 anos, a APPA já desenvolveu, gerenciou e executou, com sucesso, mais de 240 projetos, aprovados em diversos mecanismos de financiamento cultural, como leis de incentivo à cultura e fundos culturais, além do gerenciamento e execução de convênios, termos de parceria, contratos de gestão, termos de ajustamento de conduta, patrocínios não incentivados, entre outros.