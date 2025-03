Em busca de aprimorar continuamente a segurança, o conforto e a padronização do transporte de seus colaboradores nas frentes de trabalho, a Cenibra deu um passo além e implementou uma solução inovadora: caminhões especialmente adaptados com cabines suplementares. O projeto foi desenvolvido em parceria com a VIX Logística, contando ainda com o apoio técnico da Heringer, e já está em operação.

Esses veículos, idealizados para atender às necessidades das equipes que atuam nas áreas florestais da empresa, oferecem não apenas mais conforto e segurança, mas também estão equipados com tecnologias avançadas. Os caminhões contam com sistemas modernos de monitoramento e prevenção de riscos, promovendo maior eficiência operacional e um ambiente de trabalho mais seguro.

A adoção dessas novas soluções reforça o papel da empresa como referência em práticas sustentáveis e em cuidado com seus colaboradores.

FOCO EM PESSOAS

Os colaboradores já perceberam os benefícios da mudança. “A Cenibra fez um investimento de alta qualidade, beneficiando a nós, trabalhadores. Ao sair de casa, a gente já vem para o serviço com muito conforto e muita segurança”, relata Josué Souza, líder de equipe florestal.

Os caminhões receberam melhorias como bancos reclináveis, cintos de segurança de três pontos, ar-condicionado, saídas de emergência e iluminação interna e externa para embarque. Também contam com controle de fadiga, câmeras para registro de viagem e telemetria com armazenamento de imagens em nuvem.

PARCERIA DE PONTA

A VIX Logística enfatiza o impacto positivo da iniciativa. “Quando a Cenibra nos apresentou a proposta, imediatamente topamos o desafio, acionamos o nosso time de profissionais, os nossos parceiros qualificados e desenhamos o melhor projeto possível”, afirma Gilberto Tadeu Pinto, gerente de Operação da VIX Logística.

Sandro Heringer, diretor da Heringer, afirma ter ficado feliz por realizar o projeto e realça as qualidades técnicas do projeto. “Os módulos possuem pisos antiderrapantes, extintores de incêndio, janela de emergência, isolamento térmico, entre outros atributos”.

SEMPRE COM SEGURANÇA

Segundo Roldão José de Oliveira, coordenador de Silvicultura, a Cenibra investe continuamente na qualidade e no conforto dos colaboradores. “Nosso objetivo é garantir um ambiente de trabalho seguro e saudável, alinhado ao conceito japonês de ‘go-anzen-ni’, que coloca a segurança sempre em primeiro lugar”, destaca.

Essa iniciativa reforça o compromisso da Cenibra com a inovação e a segurança no setor florestal, promovendo condições de trabalho mais dignas e valorizando as pessoas que estão na base do processo produtivo. Mais detalhes podem ser assistidos no vídeo preparado pela Empresa, disponível no YouTube.

SOBRE A CENIBRA

Constituída em 13 de setembro de 1973 e localizada no leste de Minas Gerais, a Celulose Nipo-Brasileira S.A. (Cenibra) opera com uma unidade industrial no município de Belo Oriente (MG), com duas linhas de produção de celulose branqueada de fibra curta de eucalipto e capacidade instalada de 1.200.000 toneladas/ano. Presente em 54 municípios mineiros, a Empresa conta com mais de 8 mil colaboradores próprios e terceiros, oferecendo uma cartela de benefícios, programas de saúde e bem-estar. Além de ações voltadas para o desenvolvimento e a construção de carreiras sólidas e duradouras para os profissionais.

Para mais informações: comunicacaocorporativa@cenibra.com.br | 0800 283 3829 | www.cenibra.com.br