A BR-381, uma das principais rodovias de Minas Gerais, entrou em uma nova fase com a assunção da Concessionária Nova 381, que inicia o plano de 100 dias para melhorias emergenciais. O projeto marca o início de uma gestão de 30 anos, com investimentos estimados em R$ 9,5 bilhões e a promessa de transformar a rodovia em um modelo de mobilidade e segurança.

O evento de lançamento da concessão foi realizado em Belo Oriente e contou com a presença do diretor-presidente da Nova 381, Marcelo Boaventura; do ministro dos Transportes Renan Filho; do diretor-geral da ANTT, Rafael Vitale; do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira; do governador de Minas Gerais, Romeu Zema; do secretário estadual de Infraestrutura, Pedro Bruno Barros e demais autoridades da região. Na cerimônia, Renan Filho destacou o compromisso de transformar a BR-381 na “rodovia da vida”, atendendo a uma antiga demanda da população mineira.

MELHORIAS INICIAIS E PLANO EMERGENCIAL

O plano de 100 dias contempla intervenções urgentes, como reparos no pavimento em trechos críticos, serviços de roçada, sinalização vertical e horizontal, e manutenção de pontes e viadutos. Essas ações visam corrigir os principais problemas estruturais da rodovia, que conecta Belo Horizonte a Governador Valadares, abrangendo 21 municípios e impactando diretamente o fluxo econômico e social da região.

Segundo Marcelo Boaventura, diretor-presidente da Nova 381, a rodovia passa a contar com um trabalho imediato de reparos em pontos críticos. “Teremos agora equipes e máquinas na rodovia para corrigir pontos críticos. Isso vai trazer eficiência e mobilidade com resultados em curto período”, ressalta.

INVESTIMENTOS E AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA

Ao longo das três décadas de concessão, estão previstas duplicações em 134,27 km, a criação de 83 km de faixas adicionais e 51 correções de traçado, além de obras que incluem a entrega de 9,7 km de vias marginais, 20 passarelas e 166 paradas de ônibus. Em fevereiro de 2027, será entregue um Ponto de Parada e Descanso para Caminhoneiros, atendendo a demandas do transporte de cargas.

O trecho entre Belo Horizonte e Caeté, ainda sob responsabilidade do DNIT, será integrado à gestão da Nova 381 a partir do oitavo ano de concessão.

OPERAÇÃO E SUPORTE AO USUÁRIO

A operação da rodovia incluirá serviços de guincho, monitoramento em tempo real, ambulâncias e atendimento pré-hospitalar. Um canal de atendimento via 0800 será disponibilizado, juntamente com sete bases operacionais estrategicamente localizadas ao longo do trajeto.

Para o ministro dos Transportes, Renan Filho, a concessão representa a realização de um antigo sonho dos mineiros: “A Nova 381 traz o compromisso de transformar a BR-381 na rodovia da vida. É um marco para um estado que tem papel fundamental na economia do país”.

IMPACTO NA ECONOMIA E GERAÇÃO DE EMPREGOS

Com investimentos previstos de R$ 9,5 bilhões, a concessão deve gerar cerca de 80 mil empregos diretos e indiretos. Além disso, a modernização da rodovia deve impulsionar o escoamento de produtos, reforçando o papel estratégico da BR-381 no desenvolvimento de Minas Gerais e do Brasil.

CIDADES BENEFICIADAS

A rodovia atravessa 21 municípios, incluindo Ipatinga, Coronel Fabriciano, Sabará e João Monlevade, beneficiando uma população que depende diretamente da infraestrutura para deslocamentos e transporte de mercadorias.

A concessão da Nova 381 inicia uma nova era para a BR-381, com o compromisso de entregar resultados em curto, médio e longo prazo, promovendo segurança, eficiência e modernização.

SOBRE A NOVA 381

A Concessionária de Rodovia Nova 381 administra 303,4 quilômetros da BR 381/MG. O trecho, que passa por 21 cidades, tem início no km 450+540, em Belo Horizonte, no entroncamento com a BR-262/MG, até o entroncamento com a BR-116/MG, no km 150 em Governador Valadares.