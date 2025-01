O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) instalou nesta segunda-feira (6) um novo radar na BR-458, em Caratinga, gerando insatisfação entre motoristas que denunciam as péssimas condições da via. O equipamento foi posicionado próximo ao loteamento Parques do Vale, no trevo da Lagoa Silvana.

O radar estabelece limite de velocidade de 50 km/h em um trecho que apresenta uma cratera na faixa direita da pista de rolamento.

Usuários da rodovia manifestaram descontentamento com a instalação do medidor de velocidade em uma via deteriorada. “A estrada está caótica, toda esburacada, em tempo de causar acidentes”, relatou um motorista em vídeo enviado ao Carta de Notícias.

O Dnit informou que obras mais complexas, como a troca do piso asfáltico, devem iniciar nos próximos meses, após o período chuvoso.

Nos últimos anos, a rodovia passou por recuperações emergenciais em trechos afetados por deslizamentos de terra em Ipaba e Iapu, além da correção de duas crateras que comprometiam a segurança dos usuários.

A medida reforça o debate sobre as prioridades na gestão das rodovias federais e a necessidade de equilibrar fiscalização com manutenção adequada das vias.