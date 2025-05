A Fundação São Francisco Xavier (FSFX) anunciou a abertura de mais de 20 vagas em diferentes setores, abrangendo desde posições técnicas até oportunidades para estagiários. As contratações visam fortalecer o quadro de funcionários da instituição, que oferece um pacote completo de benefícios aos colaboradores.

Entre as vagas disponíveis, destacam-se posições para profissionais de saúde como bioquímico, farmacêutico, enfermeiro supervisor de UTI e médico do trabalho. Na área administrativa, há oportunidades para atendente de relacionamento com cliente e auxiliar administrativo. A fundação também busca profissionais para serviços de apoio, como auxiliar de cozinha e auxiliar de higienização.

Para estudantes universitários, a FSFX disponibiliza vagas de estágio em diversas áreas, incluindo administração, contabilidade, fisioterapia, pedagogia, psicologia e enfermagem. A iniciativa demonstra o compromisso da instituição com a formação de novos profissionais.

A fundação reforça seu compromisso com a inclusão ao aceitar candidaturas de pessoas com deficiência (PCD), aposentados e candidatos em busca do primeiro emprego. Os requisitos de escolaridade são flexíveis, com algumas posições exigindo apenas o ensino fundamental incompleto.

Os colaboradores contratados terão acesso a benefícios como alimentação no local, vale-transporte, vale-alimentação, planos de saúde e odontológico, seguro de vida e previdência privada. Um diferencial é a folga garantida no dia do aniversário do funcionário.

As jornadas de trabalho são variadas, contemplando turnos de 6, 8 e 12 horas, além do horário comercial tradicional. Os interessados podem se candidatar através do site oficial da fundação, onde encontrarão informações detalhadas sobre cada vaga e o processo seletivo.

Confira as vagas em aberto:

– Atendente de Relacionamento com Cliente;

– Auxiliar ADM Central de Internação;

– Auxiliar de Cozinha;

– Auxiliar de Higienização;

– Auxiliar em Saúde Bucal;

– Bioquímico(a);

– Desenvolvedor Mobile;

– Enfermeiro/a Supervisor(a) UTI HMCC (Itabira);

– Estágio de Administração/Contabilidade;

– Estágio de Fisioterapia;

– Estágio de Pedagogia;

– Estágio de Psicologia;

– Estágio de Recrutamento e Seleção;

– Estágio em Enfermagem;

– Farmacêutico(a);

– Médico do Trabalho;

– Nutricionista;

– Operador de Processamento de roupas

– Supervisor(a) Técnico de Radiologia;

– Técnico(a) de Engenharia Clínica;

– Técnico(a) Patologia Clínica.