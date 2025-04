A 13ª edição do Baile MaisVip foi realizada no último sábado (5), no Clube Morro do Pilar, em Ipatinga, e mais uma vez reafirmou seu papel como um dos eventos mais aguardados e prestigiados do calendário social do Vale do Aço. Organizado pelo Grupo MaisVip, o evento reuniu empresários, personalidades e marcas que se destacaram ao longo do último ano, reconhecendo suas contribuições para o desenvolvimento econômico e a visibilidade da região.

Com exclusividade e requinte, o baile homenageou profissionais e empresas que se destacaram por sua atuação inovadora, excelência nos serviços prestados e impacto positivo em suas áreas. A seleção dos premiados é conduzida pela equipe MaisVip, com base em critérios próprios. A empresa, que atua há 24 anos no mercado de comunicação e eventos, acumula mais de 5 mil atendimentos a empresas da região.

Além da cerimônia de premiação, os convidados desfrutaram de uma programação diversificada, que incluiu apresentações musicais, experiências gastronômicas refinadas, ativações de marcas parceiras e um ambiente cuidadosamente preparado para proporcionar uma noite de celebração e networking de alto nível.

O Baile MaisVip integra o calendário de grandes produções do Grupo MaisVip, que realiza ao longo do ano ações estratégicas voltadas à valorização de marcas e ao fortalecimento de conexões entre empresas, influenciadores e o público consumidor.

Com mais esta edição, o evento reforça seu compromisso de homenagear e promover os protagonistas do desenvolvimento regional, fortalecendo laços com o mercado local e contribuindo para a valorização da identidade empresarial do Vale do Aço.