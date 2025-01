Um passageiro faleceu após apresentar um mal súbito durante voo da companhia Azul que partiu do aeroporto de Confins, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, com destino a Maceió nesta quinta-feira (16). O incidente ocorreu no voo AD9017, e apesar do atendimento médico imediato após o pouso, a vítima não resistiu.

A emergência médica foi declarada ainda durante o voo, mobilizando a equipe do Aeroporto Zumbi dos Palmares, em Rio Largo, na Região Metropolitana de Maceió. Assim que a aeronave pousou, profissionais de saúde prestaram socorro imediato ao passageiro, que infelizmente já se encontrava sem sinais vitais.

A Azul Linhas Aéreas confirmou o falecimento e informou que está oferecendo todo o suporte necessário aos familiares da vítima. A companhia aérea ressaltou que seguiu todos os protocolos de emergência estabelecidos para situações dessa natureza.

A administradora do aeroporto, Aena, detalhou que sua equipe médica foi prontamente acionada e acessou a aeronave imediatamente após o pouso. O corpo foi encaminhado para os procedimentos legais cabíveis. Até o momento, as autoridades não divulgaram a causa do óbito.

O caso evidencia a importância dos protocolos de emergência em voos comerciais e a necessidade de suporte médico adequado nos aeroportos. A ocorrência foi registrada e está sob investigação das autoridades competentes para determinar as circunstâncias exatas que levaram ao falecimento do passageiro.

*Com informações Metrópoles