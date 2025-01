Por William Saliba (*)

Nunca, antes, na história deste país, um governo prejudicou tanto o povo brasileiro. O desgoverno Lula revela mais resultado catastrófico.

O Brasil enfrentou um cenário alarmante em 2024, quando as mortes causadas pela dengue ultrapassaram as da covid-19 pela primeira vez, desde o início da pandemia. Dados do Ministério da Saúde revelam 6.068 óbitos por dengue, contra 5.959 mortes por covid-19 no mesmo período. O aumento expressivo de 414% nas mortes por dengue em comparação com 2023 acendeu um alerta vermelho para as autoridades sanitárias. No ano anterior, foram registradas 1.179 vítimas da doença, número que cresceu drasticamente em 2024, especialmente durante o período chuvoso entre novembro e maio.

Para a incompetente ministra da Saúde Nísia Trindade, as condições climáticas favoráveis à proliferação do mosquito Aedes aegypti, intensificadas pelo fenômeno El Niño, contribuíram significativamente para esse aumento. A situação torna-se ainda mais preocupante com o retorno da circulação do sorotipo 3 da dengue.

E como o atual desgoverno Lula, como sempre nunca tem culpa e só se justifica, Nísia alertou para uma provável incidência elevada de casos em 2025. O retorno do sorotipo 3 representa uma ameaça adicional, pois grande parte da população não possui imunidade contra essa variante específica.

O cenário exige atenção redobrada das autoridades e da população para medidas preventivas, como eliminação de criadouros do mosquito e proteção individual contra picadas. A gravidade da situação evidencia a necessidade de estratégias mais eficazes no combate à dengue, que se tornou um dos principais desafios de saúde pública do país.

Ah, em tempo! Aproveito para cobrar dos colegas da grande mídia mercantilista brasileira uma reposta. Poderiam me informar quem vocês sempre acusam de ser o governante genocida deste país?

(*) William Saliba, diretor do Carta de Notícias, é jornalista profissional há 44 anos e detentor de vários prêmios no setor da Comunicação