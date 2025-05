O podcast Histórias Reaiss, que se dedica a compartilhar trajetórias inspiradoras de vida e negócios, comemora dois anos de existência com um evento especial no dia 26 de maio, das 10h às 14h, no Automóvel Clube, na avenida Afonso Pena, 1394, em Belo Horizonte. Criado e apresentado pelas jornalistas Flávia Presoti e Luciana Avelino, o canal já acumula 50 episódios no ar e promete ampliar sua atuação com novidades.

Além da celebração do sucesso do projeto, Flávia e Luciana anunciarão duas iniciativas inéditas. A primeira delas é a apresentação ao vivo do Histórias Reaiss, que passará a integrar a programação de congressos, imersões, palestras e eventos. A ideia é levar o formato do podcast para ambientes presenciais, estimulando diálogos e reflexões ao vivo entre convidados e plateia.

Outra novidade é o lançamento da segunda edição do livro Vidas que inspiram histórias reais, previsto para o segundo semestre. A obra, coordenada pelas jornalistas, reunirá relatos inéditos de trajetórias pessoais e profissionais. “A aceitação da primeira edição, lançada em novembro, foi tão surpreendente que resolvemos dar sequência à divulgação de novas histórias”, explica Flávia Presoti. “O novo livro, assim como o primeiro, será escrito em coautoria, tanto por entrevistados que passaram pelo podcast quanto por outras referências instigantes”, complementa Luciana Avelino.

SOBRE AS IDEALIZADORAS

Com sólida trajetória na comunicação, Flávia Presoti e Luciana Avelino unem experiência jornalística e empreendedorismo na condução do Histórias Reaiss. Flávia é CEO da Presoti Comunicação, especialista em gestão de crise, imagem e reputação, além de vice-presidente do Conselho Empresarial de Mulheres Empreendedoras (CEME) da ACMinas. Já Luciana Avelino tem uma trajetória literária consolidada, com 15 livros publicados, além de forte atuação como influenciadora digital e ativadora de projetos sociais.

O podcast está disponível no YouTube, Spotify, Deezer, Apple Podcasts e TikTok. Para acompanhar as atualizações, os perfis oficiais no Instagram são: @historiasreaiss, @flavia_presoti e @luavelinooficial.

A celebração promete reunir admiradores do projeto e convidados especiais, reafirmando o compromisso das jornalistas com a valorização de histórias que inspiram.