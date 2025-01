Um radar de velocidade instalado na BR-458, próximo aos limites entre Caratinga e Ipatinga, foi vandalizado menos de 24 horas após sua ativação, intensificando o debate sobre as condições precárias da rodovia. O equipamento, posicionado próximo ao Residencial Porto Seguro, amanheceu danificado após forte repercussão nas redes sociais.

O episódio ganhou ainda mais relevância após o vereador Elias da Fonte (PMB) protocolar um requerimento junto ao DNIT solicitando a suspensão imediata do funcionamento de radares no trecho. Durante visita nesta terça-feira (7), o parlamentar constatou diversos problemas estruturais na via, incluindo buracos, mato alto e ausência de sinalização adequada.

A instalação do dispositivo tinha como objetivo principal garantir maior segurança no acesso ao Clube Náutico Alvorada. No entanto, usuários da rodovia e autoridades locais questionam a prioridade da fiscalização eletrônica em detrimento de melhorias básicas na infraestrutura. “Não é justo cobrar dos motoristas quando a rodovia sequer oferece condições básicas de segurança”, argumentou o vereador.

O caso, denunciado ontem em reportagem do Carta de Notícias, após receber de um leitor post compartilhado nas redes sociais, expõe o conflito entre medidas de controle de velocidade e a necessidade urgente de manutenção da rodovia. A vandalização do equipamento, embora configure crime, evidencia a insatisfação dos usuários com o estado atual da via.

O DNIT ainda não se manifestou sobre o requerimento de suspensão das multas nem sobre um possível cronograma de obras de recuperação do trecho.

As autoridades investigam as circunstâncias da destruição do radar, e especialistas em segurança viária alertam que, independentemente das condições da pista, o controle de velocidade continua sendo fundamental para prevenção de acidentes.