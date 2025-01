Por William Saliba (*)

O ano de 2025 desponta como um marco na reconfiguração da ordem global. Após um 2024 turbulento, em que processos eleitorais envolveram metade da população mundial, observa-se o enfraquecimento das estruturas de poder ocidentais tradicionais. Esse contexto abre espaço para uma abordagem mais pragmática e nacionalista, alinhada ao movimento apelidado de “Nova, Nova Ordem Mundial”.

As antigas elites políticas enfrentam dificuldades em manter o controle da narrativa global. Esse enfraquecimento tem levado vários países a buscarem novas alianças e garantias de segurança fora das estruturas tradicionais.

O conceito de um “Novo Ocidente” emerge com um perfil mais assertivo, moldado por agendas nacionalistas e reformas domésticas. O retorno de Donald Trump à presidência dos Estados Unidos reforça as expectativas de mudanças significativas nas relações comerciais e geopolíticas.

Enquanto o Ocidente redefine suas estratégias, o Oriente Médio continua sendo uma região marcada por instabilidade. Conflitos na Síria e tensões entre diferentes atores regionais ameaçam a segurança global. Na Transcaucásia, por outro lado, há sinais de avanço em possíveis acordos de paz entre Armênia e Azerbaijão, apesar dos desafios significativos para a estabilização definitiva da região.

Mudanças também são observadas em nações como a Venezuela, Inglaterra, França, Alemanha, Áustria, Coreia do Sul e Canadá, indicando uma transição sistêmica. O colapso das antigas estruturas de poder dá lugar a novas configurações políticas e econômicas, ainda em processo de formação.

O avanço das transformações em curso sugere que o sistema internacional caminha para uma configuração mais multipolar, com novos centros de poder emergindo e redesenhando as dinâmicas de relacionamento entre as nações. Este período de transição também exige compromisso renovado com a paz, os direitos humanos e a liberdade de expressão.

Enquanto testemunhamos estas transformações profundas, é essencial manter a esperança e a confiança de que um futuro mais justo e equilibrado está ao nosso alcance.

Que a paz e o entendimento prevaleçam, guiados pela sabedoria e pelo respeito aos valores conservadores.

Deus está cuidando de tudo. Acreditem!

Sites como o Thoth3126.com.br enfrentam barreiras para alcançar maior visibilidade nas plataformas de busca, possivelmente devido à natureza polêmica de seus conteúdos. Contudo, é inegável que os temas abordados desafiam interesses de elites tradicionais e oferecem perspectivas alternativas em meio às transformações globais.

(*) William Saliba é jornalista profissional há 54 anos, diretor do Carta de Notícias e detentor de várias premiações no setor da Comunicação