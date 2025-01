Por Poliane Andrade Melo (*)

Framingham, uma cidade localizada no estado de Massachusetts, nos Estados Unidos, é um exemplo notável da diversidade cultural e econômica trazida pela imigração. A presença marcante de imigrantes brasileiros na região transformou a cidade em um verdadeiro polo da cultura brasileira no exterior.

Framingham abriga um número significativo de residentes de ascendência brasileira. Pesquisas apontam que em torno de 22% da população da cidade é de origem brasileira, o que torna a comunidade brasileira uma das maiores fora do Brasil.

O dinamismo econômico gerado pelos imigrantes brasileiros é evidente nas ruas de Framingham, onde se concentram dezenas de comércios e serviços de propriedade de brasileiros. Lojas de conveniência, restaurantes, salões de beleza, lojas de roupas e acessórios, além de serviços de transporte e assistência técnica, são apenas alguns exemplos dos negócios prósperos fundados por brasileiros na região.

A presença desses empreendedores brasileiros contribui significativamente para a economia local, gerando empregos, receita e uma vibrante atividade comercial. Além disso, eles desempenham um papel importante na manutenção da identidade cultural brasileira, oferecendo produtos e serviços que atendem às necessidades específicas da comunidade brasileira residente nos EUA.

A concentração de empresas de imigrantes brasileiros em Framingham também reflete a resiliência e o espírito empreendedor desses indivíduos, que superam barreiras linguísticas e culturais para construir seus negócios. Muitos desses empreendedores começaram suas jornadas nos EUA com pouco mais do que um sonho e uma determinação inabalável, enfrentando desafios significativos para estabelecer-se no mercado americano.

A comunidade brasileira em Framingham não apenas enriquece a diversidade cultural da cidade, mas também fortalece os laços entre os EUA e o Brasil. A cidade se tornou um símbolo da integração e do sucesso dos imigrantes brasileiros nos Estados Unidos, demonstrando como a diversidade pode ser um catalisador para o crescimento econômico e social.

(*) Poliane Andrade Melo é despachante consular especialista em vistos de turismo americano