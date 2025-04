A Prefeitura de Timóteo, por meio da Subsecretaria de Cultura, Esportes e Lazer, divulgou a programação festiva das comemorações do 61º aniversário do município. Serão quatro dias de várias atrações culturais contemplando diferentes faixas etárias e gostos musicais. O município de Timóteo completa 61 anos de emancipação político-administrativa no dia 29 de Abril.

No dia 26 de abril (sábado), a festa começa a partir das 7h, na Praça 1º de Maio, com a realização do evento Amigos e Cavaleiros. Às 14h, haverá a competição XFE MMA Fight Music na Praça 29 de Abril. No período da noite, a partir das 18h, haverá grandes shows musicais com apresentações do grupo Biscoito do Cavaco, Robert Brasileiro, Dj Zé Henrique e Dj Renan.

No dia 27 de abril (domingo), o aniversário de emancipação político-administrativo será celebrado com uma missa especial na Igreja Católica de São Sebastião de Timóteo, no bairro Centro Sul. As atividades comemorativas prosseguem, às 18h, na Praça 29 de Abril, com a presença da juventude e do público em geral que participará do evento Garota Timóteo, concurso de beleza que escolherá a representante do município. Às 20h, haverá apresentação da Banda da Igreja Católica, seguida do show da Banda Hebron, a partir das 21h30.

A festa continua com atrações musicais do estilo gospel no dia 28 de abril, também na Praça 29 de Abril. As apresentações de adoração terão início às 18h, com os cantores Ana Luiza e Samuel, Sara Rodrigues e Eliane Silva. Encerrando a programação gospel, o grupo Só Pra Te Adorar sobe ao palco.

No dia 29 de abril, data do aniversário da cidade, haverá shows com música secular, com doses de axé, música pop e sertanejo na Praça 29 de Abril. Está confirmada a apresentação da banda Virou Mania, a partir das 17h, e show com a dupla sertaneja Leandro e Romário, às 21h. Durante a programação festiva deste dia, haverá sorteio da Campanha do IPTU Premiado 2025.

Além dos quatro dias ininterruptos de festa em comemoração ao aniversário, ao longo do mês estão sendo realizadas várias atividades alusivas ao aniversário, como o Encontro dos Motociclistas realizado na semana passada, Jogos Escolares de Minas Gerais/fase regional, de 22 a 26 de abril, e a Corrida Rústica São Sebastião de Timóteo, que será realizada no dia 03 de maio.