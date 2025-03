Belo Horizonte e outras regiões de Minas Gerais estão sob alerta de chuva intensa nesta terça-feira (18), conforme previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O aviso, classificado como de perigo potencial (nível amarelo), indica precipitação entre 30 mm e 50 mm, acompanhada por ventos de até 60 km/h, podendo causar transtornos como alagamentos e queda de galhos de árvores.

Os temporais devem atingir principalmente o Triângulo Mineiro, a Região Metropolitana de Belo Horizonte e a Zona da Mata, afetando cidades como Uberlândia, Juiz de Fora e a capital mineira. A previsão também aponta para pancadas de chuva entre a tarde e a noite, com possibilidade de descargas elétricas.

Enquanto Minas Gerais enfrenta chuvas moderadas a fortes, outras regiões do país estão sob alerta ainda mais severo. No Norte e Nordeste, estados como Pará, Maranhão, Ceará e Piauí estão sob aviso laranja (perigo), com previsão de até 100 mm de chuva e rajadas de vento que podem chegar a 100 km/h.

No Sul, Santa Catarina e Paraná também receberam alerta laranja para tempestades, com possibilidade de acumulados de chuva semelhantes. Em estados do Centro-Oeste e Sudeste, como Mato Grosso do Sul, São Paulo e Paraná, também há risco de queda de granizo e temporais intensos.

Diante desse cenário, a Defesa Civil recomenda que a população evite áreas alagadas, não estacione veículos sob árvores e redobre a atenção com o risco de descargas elétricas. O monitoramento das condições meteorológicas segue em tempo real, e novos avisos podem ser emitidos caso a situação se agrave.