O temporal que provocou enchentes que atingiram a cidade de Coronel Fabriciano, completou 1 mês nesta sexta-feira (17). A chuva do dia 17 de dezembro impactou diretamente cerca de 2.261 pessoas, sendo que 23 delas não puderam voltar para casa e foram incluídas no programa Aluguel Social do município. Até hoje, o município sente os efeitos da tempestade que deixou problemas estruturais em várias ruas, casas e pontes.

Ao longo deste período, diversas ações estão sendo realizadas para apoiar os afetados, incluindo a limpeza da cidade, distribuição de donativos e a recuperação parcial das áreas danificadas. Para minimizar os impactos deste período chuvoso, o Governo municipal segue trabalhando de forma incansável para garantir que todos os atingidos tenham acesso aos recursos e à assistência essencial.

Muitas áreas foram danificadas e para recuperação, a prefeitura precisará de recursos federais para reestruturação. Nesta quinta-feira, 16, técnicos da Defesa Civil Nacional estiveram na Prefeitura de Coronel Fabriciano para avaliar as obras necessárias. A visita incluiu uma reunião com o prefeito Sadi Lucca, o secretário de Governança, Planejamento, Meio Ambiente e Habitação, Douglas Prado, e o secretário de Obras e Serviços Urbanos, Geraldo Magela. Juntos, eles realizaram inspeções técnicas para identificar as áreas mais afetadas e discutir estratégias para pleitear os recursos necessários à recuperação.

A equipe técnica da Defesa Civil Nacional se comprometeu a trabalhar em conjunto com o município para garantir que todas as necessidades sejam atendidas e Coronel Fabriciano possa se reerguer dos danos causados pelas chuvas. “Nosso objetivo é apoiar o município na documentação necessária para a decretação da situação de emergência e solicitação de reconhecimento federal. Com esse reconhecimento, o município poderá acessar recursos disponíveis na Defesa Civil Nacional e no Ministério da Integração Nacional, voltados para ações de socorro, assistência, restabelecimento e reconstrução”, afirmou Janary Picanço, Coronel da Defesa Civil.

Os técnicos reafirmaram seu compromisso de atuar lado a lado com o município para garantir que a cidade se recupere completamente. Este processo visa assegurar que Fabriciano tenha acesso aos recursos essenciais para mitigar os impactos das chuvas, permitindo a recuperação das áreas afetadas e a melhoria das condições de vida da população.

Durante a visita, foi destacado que mais de 30 áreas do município foram impactadas pelas chuvas. “Nossa missão é apresentar aos técnicos da Defesa Civil Nacional as áreas mais afetadas e as condições encontradas, para que possamos pleitear os recursos necessários à recuperação da cidade. Além disso, apresentaremos projetos e planilhas detalhadas, que serão inseridos na plataforma S2ID da Defesa Civil Nacional. Com isso, poderemos alinhar os pontos essenciais para garantir o acesso aos recursos e atender de forma eficaz a população afetada”, explicou Douglas Prado, secretário de Planejamento.

Para o prefeito Sadi Lucca, essa ação será fundamental para reestruturação de parte da cidade. “A ação é muito importante, pois busca garantir agilidade na formalização do pedido de recursos federais e, consequentemente, a recuperação das áreas danificadas, além de promover a assistência necessária à população de Coronel Fabriciano. Continuamos trabalhando firme para que nossa cidade volte à normalidade”, finaliza o prefeito.