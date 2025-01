A Prefeitura de Ipatinga implementou um sistema de acolhimento para animais de estimação pertencentes a famílias afetadas por desastres ambientais na cidade. A ação, coordenada pela Sessão de Controle Zoonose em parceria com o Centro Temporário de Acolhimento para Animais Desabrigados e Desalojados (CATA), oferece estrutura adequada para manter os pets próximos a seus tutores durante o período de recuperação.

O abrigo, instalado no Ipatingão, conta com setores específicos para cães de diferentes portes e comportamentos, além de espaços dedicados aos felinos. Todos os animais passam por uma triagem completa antes de serem encaminhados ao local, incluindo vermifugação, vacinação e aplicação de coleira anti-leishmaniose.

A equipe veterinária do CATA mantém monitoramento constante da saúde dos animais acolhidos, realizando avaliações clínicas regulares e fornecendo todos os cuidados necessários. O processo de recolhimento é executado exclusivamente pela equipe da Zoonose, que busca os animais nos endereços indicados pelos tutores.

Para famílias temporariamente alojadas em escolas, o serviço também está disponível, com os pets sendo direcionados à estrutura principal no Ipatingão. O espaço conta com apoio de ONGs para manutenção da limpeza e organização, garantindo um ambiente adequado e confortável para os animais.

“Manter os animais próximos de seus tutores é fundamental para o bem-estar de ambos durante esse período difícil”, explica a coordenação do projeto. O serviço tem se mostrado essencial para minimizar o impacto emocional das famílias desabrigadas, permitindo que mantenham contato regular com seus pets em um ambiente seguro e controlado.