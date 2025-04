O feriado prolongado que une a Páscoa ao Dia de Tiradentes será marcado por instabilidades climáticas e queda nas temperaturas em diversas regiões do Centro-Sul do Brasil. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), uma frente fria em deslocamento pelo oceano provocará chuvas intensas a partir desta quinta-feira (17), com destaque para áreas de Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo e parte da Região Sul.

Os maiores volumes estão previstos para o território mineiro, sobretudo no Vale do Rio Doce, Vale do Jequitinhonha e região Leste. Nesses locais, a precipitação pode atingir até 100 milímetros em apenas 24 horas. O litoral norte do Espírito Santo também está na rota da instabilidade, que se estende até o sul da Bahia.

Além da chuva, rajadas de vento de até 100 km/h estão previstas para áreas de São Paulo, Mato Grosso do Sul e Paraná. A intensidade das instabilidades deve ser mais severa entre quinta (17) e sexta-feira (18), com tendência de redução ao longo do feriado.

No caso específico de São Paulo, o sistema frontal provoca chuvas expressivas no oeste e centro-norte do estado nesta sexta-feira (18), mantendo a instabilidade até o sábado (19). No litoral, o impacto será mais moderado, mas suficiente para derrubar as temperaturas no domingo (20). Na segunda-feira (21), o tempo se estabiliza no interior paulista, com céu mais aberto.

Na Região Sul, o avanço da frente fria será mais perceptível a partir de sexta-feira. O centro-norte do Rio Grande do Sul deve ser o primeiro a registrar chuvas, que também alcançarão o oeste de Santa Catarina e do Paraná até domingo. Apesar de moderadas, as precipitações serão importantes para reverter o déficit hídrico deixado pelo verão.

Com a entrada de uma massa de ar frio, há possibilidade de formação de geada fraca entre sábado (19) e segunda-feira (21), especialmente em áreas elevadas da Região Sul.

MINAS GERAIS NO CENTRO DAS ATENÇÕES METEOROLÓGICAS

Em Minas, a combinação entre a umidade proveniente do oceano e a atuação da frente fria cria condições para acumulados significativos de chuva. As autoridades alertam para riscos de alagamentos e deslizamentos em regiões mais vulneráveis. A Defesa Civil estadual orienta que a população acompanhe os boletins e evite áreas de risco durante os períodos de maior instabilidade.

O Inmet reforça que o monitoramento seguirá ao longo dos próximos dias e que novos avisos meteorológicos poderão ser emitidos, caso as condições se agravem.