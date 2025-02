O estado de saúde do Papa Francisco, de 88 anos, é crítico, apesar do comunicado do Vaticano divulgado neste sábado (22), dia em que o Papa “apresentou uma crise respiratória asmática de entidade prolongada, que o obrigou a receber oxigénio a altos fluxos”.

Segundo nota do Vaticano, “o estado do Santo Padre continua a ser crítico, portanto, como explicado ontem, o Papa não está fora de perigo”.

O líder da Igreja Católica também realizou, hoje, análises sanguíneas que “revelaram uma trombocitopenia, associada a uma anemia, que exigiu a administração de transfusões de sangue. O Santo Padre continua vigilante e passou o dia na poltrona, embora com mais dores do que ontem. De momento, o prognóstico é reservado”.