Um avião da companhia Air India caiu logo após a decolagem na cidade de Ahmedabad, oeste da Índia, nesta quinta-feira (12), resultando em mais de 200 mortes. A aeronave, que transportava 242 pessoas, incluindo 230 passageiros e 12 tripulantes, tinha como destino Londres.

O Boeing 787-8 Dreamliner decolou às 13h39, horário local, do Aeroporto Internacional Sardar Vallabhbhai Patel. Menos de um minuto após a decolagem, a aeronave emitiu um pedido de socorro e perdeu contato com o controle de tráfego aéreo. O avião atingiu o prédio do alojamento da Faculdade de Medicina B.J., causando ferimentos em dezenas de estudantes.

Entre os passageiros, havia 169 cidadãos indianos, 43 britânicos, sete portugueses e um canadense. As equipes de resgate confirmaram apenas um sobrevivente do voo, enquanto mais de 200 pessoas perderam a vida no acidente. No alojamento atingido, entre 50 e 60 estudantes foram hospitalizados, com três em estado grave na UTI.

Este é considerado o primeiro acidente grave envolvendo um Boeing 787 Dreamliner desde sua entrada em operação em 2011. O impacto do acidente já se reflete no mercado financeiro, com as ações da Boeing registrando queda de mais de 7% no pré-mercado.

A tragédia marca o acidente aéreo mais grave no mundo desde 2014, quando um avião da Malaysia Airlines foi abatido sobre a Ucrânia. Para a Air India, que passou por uma recente transformação após ser adquirida pelo grupo Tata em 2022, o acidente representa um duro golpe em seus esforços de modernização e expansão.

Autoridades indianas iniciaram investigações para determinar as causas do acidente, enquanto equipes de resgate continuam os trabalhos no local. O primeiro-ministro indiano Narendra Modi, natural do estado de Gujarat onde ocorreu o acidente, acompanha de perto os desdobramentos da tragédia.