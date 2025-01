Em um momento que simboliza uma das mais impressionantes viradas políticas dos Estados Unidos, Donald Trump foi empossado nesta segunda-feira (20) como o 47º presidente do país. Sob o frio intenso da capital americana, a cerimônia ocorreu na Rotunda do Capitólio e reuniu chefes de Estado, ex-presidentes, bilionários e membros do gabinete, consolidando o retorno do magnata à Casa Branca.

“A era dourada da América começa agora”, declarou Trump em seu discurso de posse, prometendo uma nova fase de prosperidade e liderança global. Ele aproveitou o momento para destacar suas prioridades, incluindo a revisão de políticas comerciais e estratégicas, como a situação do Canal do Panamá, que afirmou estar sendo utilizado pela China. “Isso termina agora. O Canal será retomado pelos Estados Unidos”, garantiu.

MUDANÇAS NA IMIGRAÇÃO

Uma das primeiras medidas do governo Trump, comenta-se que foi a retirada do ar do aplicativo CBP One, ferramenta implementada pela administração anterior para agendar pedidos de asilo na fronteira com o México. O sistema, que era o único meio legal para migrantes solicitarem entrada nos EUA, já tinha cerca de 30 mil compromissos agendados nas próximas semanas e era esperado por aproximadamente 270 mil pessoas.

A decisão gerou protestos imediatos. Em Ciudad Juárez, na fronteira mexicana, migrantes reagiram com desespero à notícia, segundo registro de um repórter do Washington Post. Trump, porém, não fez menção direta ao tema em sua fala inicial, mas sinalizou uma postura mais rígida em relação às políticas de imigração.

BIDEN EMITE PERDÕES DE ÚLTIMA HORA

Minutos antes da cerimônia de posse, o presidente cessante, Joe Biden, emitiu perdões presidenciais controversos, incluindo membros de sua própria família. Trump criticou duramente as decisões em seu discurso. “Eles perdoaram quase todos os prisioneiros com pena de morte. Se vocês soubessem os crimes que essas pessoas cometeram… Perdoaram os criminosos, mas não suas vítimas”, afirmou o novo presidente.

Trump fez um apelo por um relacionamento mais cooperativo entre Republicanos e Democratas. “Gostaria de ter um relacionamento melhor com Biden. Devemos nos dar melhor”, afirmou, mencionando que havia evitado polêmicas mais profundas em seu discurso para promover um tom conciliatório.

Entretanto, o presidente insinuou que documentos comprometedores envolvendo a ex-presidente da Câmara Nancy Pelosi e a congressista Liz Cheney teriam sido destruídos, mas não apresentou provas ou detalhes adicionais.

GRATIDÃO E MENÇÃO A ALIADOS

No encerramento de seu discurso, Trump agradeceu a seus apoiadores e destacou nomes importantes que, segundo ele, foram cruciais para sua nova ascensão ao poder. “Este é o início de uma nova jornada, não apenas para os Estados Unidos, mas para o mundo. Nossa força será restaurada”, declarou com otimismo.

A posse de Trump já sinaliza um mandato recheado de debates intensos e mudanças significativas, tanto nas políticas domésticas quanto internacionais. O impacto dessas decisões começará a ser sentido nos próximos dias, à medida que o novo governo delineia suas prioridades e estratégias.