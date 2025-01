Membros do Movimento Pró-Vidas da BR-381 se reuniram com o diretor-geral do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), Fabrício Galvão, em Brasília, para cobrar esclarecimentos sobre a contratação das obras do lote 8B, conhecido como gargalo da saída de Belo Horizonte. A comitiva mineira busca acelerar as melhorias na rodovia, historicamente marcada por acidentes fatais.

A Construtora CLC, já responsável pelo lote 8A, venceu também a licitação para o trecho 8B. Segundo o diretor do Dnit, existe apenas uma pendência em processo de resolução pela empresa, e a expectativa é de liberação para contratação em breve. O grupo que visitou Brasília incluiu o coordenador do movimento, Clesio Gonçalves, além dos engenheiros Antônio Humberto, do Crea-MG, e Eduardo Quaresma, representante da Prefeitura de São Gonçalo do Rio Abaixo.

Com a assinatura do contrato do lote 8B, toda a extensão da BR-381 Norte estará liberada para refinamento de projeto e obras. Cada trecho seguirá cronogramas específicos para início da duplicação. “Estamos confiantes que em 2025 começaremos a ver mudanças na ‘rodovia da morte'”, afirmou Clesio Gonçalves.

A duplicação da BR-381 é uma demanda antiga da população mineira e representa uma esperança para redução dos acidentes na via. O trecho conhecido como “gargalo da saída de BH” é considerado um dos pontos mais críticos da rodovia, com alto índice de congestionamentos e ocorrências. A obra total contemplará melhorias significativas na infraestrutura viária, incluindo duplicação, construção de terceiras faixas e correções geométricas.