Por Natália Brito (*)

O verão chegou e, com ele, a oportunidade de trazer mais vida e cor para dentro de casa. Estampas vibrantes, inspiradas na natureza e nos elementos tropicais, são a escolha perfeita para criar ambientes acolhedores, sofisticados e com o frescor que a estação mais quente do ano pede.

Quando o verão chega, a casa também pede por renovação. A estação é sinônimo de calor, descontração e energia, e nada mais natural do que refletir essas características na decoração. O uso de estampas de verão é uma forma prática e acessível de transformar o ambiente, adicionando charme e personalidade sem grandes reformas.

As padronagens que remetem à natureza são uma escolha certeira para quem quer abraçar o clima tropical. A fauna brasileira, por exemplo, ganha destaque com a presença de tucanos, araras e até onças-pintadas. Essas estampas celebram a biodiversidade do país, criando ambientes vibrantes e apaixonantes. Para quem ama o litoral, a escolha de estampas marinhas, com corais e peixes, transporta a sensação relaxante das férias para dentro de casa.

Outro elemento que vem conquistando espaço são as frutas tropicais, como limão, abacaxi e caju. Essas estampas, além de alegres, conferem um toque divertido e criativo à decoração. Elas podem ser usadas tanto em roupas de cama quanto em acessórios de mesa posta, como toalhas, guardanapos e louças, criando composições leves e descontraídas para momentos de convivência.

As folhagens tropicais também não podem ficar de fora. Elas são clássicas na decoração de verão e aparecem em diversas variações, desde tons quentes, como laranja e amarelo, até paletas suaves, como o verde-menta. Seja em colchas, almofadas ou até mesmo em peças de louça, as folhagens imprimem sofisticação com um toque tropical.

Flores, outro ícone atemporal, continuam a brilhar na estação. Apostar em estampas florais com tons vibrantes em fundos claros traz frescor aos espaços, enquanto tecidos leves, como o voil, mantêm o ambiente arejado. Essas estampas são especialmente encantadoras quando combinadas com plantas naturais, criando um verdadeiro jardim de verão.

E para quem prefere uma abordagem mais clássica, padrões como listras, poás e vichy continuam sendo escolhas versáteis. Reimaginados com as cores vibrantes do verão, como lilás, vermelho e amarelo, eles garantem elegância sem perder a descontração característica da estação.

As estampas de verão não apenas embelezam os ambientes, mas também criam uma conexão emocional com a estação. Elas capturam a alegria, a vitalidade e o frescor que todos buscamos nos meses mais quentes do ano.

Ao renovar a decoração da sua casa com essas tendências, você não estará apenas adaptando os espaços às mudanças climáticas, mas também transformando seu lar em um reflexo do que há de mais inspirador no verão.

Que tal começar hoje mesmo? Escolha estampas que falem ao seu coração e deixe sua casa pronta para acolher o calor e as boas memórias da estação.

(*) Natália Brito é arquiteta e professora mestre, com 15 anos de experiência na área de projetos e 12 anos dedicados à educação. Ela possui a Formação DAP (Desenvolvimento Avançado de Projetos) e é cofundadora da Arqcalc, uma startup de Precificação de Projetos. Através de plataformas digitais, mentora milhares de profissionais da Arquitetura e Design, ajudando-os a aprimorar suas práticas e gestão