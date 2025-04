Por Alice Costa (*)

O mês de abril começou com o famoso Dia da Mentira, uma data conhecida por pegadinhas e histórias inventadas para divertir. Mas, se pararmos para pensar, existem algumas mentiras que contamos a nós mesmos o ano inteiro—e muitas delas estão relacionadas ao dinheiro.

QUANTAS VEZES VOCÊ JÁ OUVIU (OU DISSE) FRASES COMO:

1 – “Dinheiro foi feito para gastar”

A ideia de que dinheiro parado não serve para nada pode ser um grande perigo para quem quer construir um futuro financeiro seguro. O problema não está em gastar, mas sim em não equilibrar os gastos com poupança e investimentos. Quem vive apenas para o presente pode acabar com dificuldades no futuro.

2 – “Eu mereço, então posso comprar”

Sim, você merece conforto e qualidade de vida, mas seu orçamento permite? Comprar algo só porque “merece” sem considerar se aquilo cabe no bolso pode levar a endividamento e arrependimento.

3 – “Vou pagar no crédito e depois me organizo”

O cartão de crédito é um grande aliado quando usado com planejamento, mas um vilão quando se torna sinônimo de compras impulsivas. A conta chega, e sem planejamento, a bola de neve cresce rapidamente.

4 – “Investir é só para quem tem muito dinheiro”

Muita gente ainda acredita que investir é coisa de milionário, mas isso não poderia estar mais longe da verdade. Hoje, é possível começar a investir com valores baixos e aproveitar o tempo a seu favor.

5 – “Depois eu começo a me organizar”

O famoso “depois” pode se transformar em anos sem nenhuma mudança na vida financeira. O melhor momento para começar a organizar as finanças e planejar o futuro é agora.

Abril pode começar com mentiras inofensivas no dia 1º, mas as mentiras financeiras podem custar caro. Que tal aproveitar o mês para revisar suas crenças sobre dinheiro e adotar hábitos que realmente ajudem na sua estabilidade financeira? O primeiro passo é substituir ilusões por decisões mais conscientes e alinhadas com sua realidade.

E você, já contou alguma dessas mentiras para si mesmo? O importante não é o que passou, mas o que você pode fazer diferente a partir de agora!

(*) Alice Costa, CFP®, é engenheira com 10 anos de experiência em planejamento de projetos. Em 2018, migrou para o mercado financeiro como assessora de investimentos. Certificada como CFP® desde 2021, atua como planejadora financeira independente, ajudando indivíduos e pequenos negócios a atingir suas metas financeiras