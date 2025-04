O Governo de Minas, por meio da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (Cedec), alerta a população para a previsão de chuvas intensas entre esta sexta-feira (4) e domingo (6). De acordo com o Sistema de Meteorologia e Recursos Hídricos de Minas Gerais (Simge), áreas de instabilidade atmosféricas vão ganhar força e provocar chuvas intensas, especialmente no Centro-Sul e Sudeste do estado mineiro, inclusive na Grande Belo Horizonte.

No extremo leste do Sul de Minas, na metade leste do Campo das Vertentes, em boa parte da Zona da Mata e no sul do Vale do Rio Doce, a previsão é de acumulado pluviométrico acima de 80 milímetros.

Já em boa parte do Sul de Minas, no oeste do Campo das Vertentes, no leste do Oeste Mineiro, na metade sul da Região Metropolitana de Belo Horizonte e na área central do Vale do Rio Doce, são esperados acumulados entre 50 e 80 milímetros.

Acumulados de chuva entre 20 e 50 milímetros estão previstos para o Triângulo/Alto Paranaíba, Noroeste, sul do Norte de Minas, Central Mineira, norte da Região Metropolitana de Belo Horizonte e sul do Vale do Jequitinhonha.

Nas demais regiões, a previsão é de chuva de até 20 milímetros, sendo que o extremo Norte e o Nordeste devem registrar os menores volumes pluviométricos.

Diante das condições meteorológicas e do risco de eventos adversos, a Defesa Civil de Minas Gerais reforça seu compromisso com a segurança da população.

“A Defesa Civil de Minas Gerais conta com equipes de prontidão 24 horas e um comitê integrado sempre a postos para coordenar as ações necessárias. O monitoramento das condições meteorológicas e hidrológicas é feito de forma contínua pelo Cindec e pelo Igam, garantindo respostas rápidas e eficazes”, afirma o coordenador-adjunto da Cedec, tenente-coronel Wenderson Duarte Marcelino.

ALERTAS NA PALMA DA MÃO

Os mineiros podem receber em tempo real os avisos meteorológicos diretamente no celular. Para receber os alertas, basta enviar uma mensagem de texto (SMS) com o CEP da sua localidade para o número 40199.

Além disso, em situações de risco extremo, a Defesa Civil utiliza a rede de telefonia para emitir alertas sonoros e mensagens de texto pelo sistema Defesa Civil Alerta. Essas notificações interrompem qualquer atividade na tela do celular, mesmo no modo silencioso, garantindo que informações essenciais alcancem moradores de áreas vulneráveis com cobertura 4G ou 5G, sem necessidade de cadastro prévio.

Essa iniciativa faz parte de uma parceria com a Defesa Civil Nacional e reforça a importância da integração entre os órgãos para fortalecer a prevenção, proteger vidas e reduzir os impactos de desastres em Minas Gerais.

Diante da previsão de chuva intensa, é importante que a população esteja atenta e siga as dicas de proteção da Defesa Civil:

– Fique atento às orientações transmitidas pelos órgãos responsáveis e não subestime a força da água;

– Não tente atravessar enxurradas;

– Evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva;

– Redobre a atenção ao dirigir com mau tempo;

– Não estacione veículos debaixo de árvores devido ao risco de raios e quedas;

– Se você estiver ao ar livre e perceber raios, busque abrigo em um local seguro, longe de áreas abertas e árvores;

– Se ouvir sons de rachaduras no solo ou notar movimentos de terra, saia da área afetada o mais rápido possível;

– Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos;

– Durante ventos fortes, mantenha-se afastado de janelas e objetos que possam ser levados pelo vento;

– Não permaneça em piscinas, rios e lagos;

– Não utilize aparelhos conectados às fiações telefônica e elétrica.

– Em caso de emergências, ligue 190 PMMG, 193 Bombeiros, 199 Defesa Civil.