Por Alice Costa (*)

O que você imagina para sua vida aos 65 anos? Viajando pelo mundo, morando confortavelmente ou ainda trabalhando para pagar as contas? A resposta a essa pergunta está diretamente ligada a algo que muitos brasileiros deixam para depois: o planejamento da aposentadoria.

É possível perceber que no Brasil poucas pessoas poupam regularmente para a aposentadoria. Em meio à pressão das contas mensais, muitos acreditam que o futuro é um problema distante.

Envelhecer é um privilégio. Mas viver bem na velhice exige preparo. Quanto antes você começar a poupar, menos precisará sacrificar ao longo da vida. Isso se deve ao efeito dos juros compostos, que fazem o dinheiro aplicado crescer com o tempo.

Por exemplo, alguém que começa a investir R$ 300 por mês aos 25 anos, com uma taxa de 8% ao ano, terá acumulado cerca de R$ 600 mil aos 65 anos. Já quem inicia aos 40 anos precisará aplicar mais que o dobro por mês para alcançar o mesmo valor.

Mas uma dúvida que deve surgir é, R$ 600 mil é muito ou pouco para o patrimônio na aposentadoria. E para simplificar esse cálculo, existe a “Regra dos 300”. Ela diz que, para saber o montante necessário para se aposentar, você deve multiplicar o valor que deseja receber mensalmente por 300.

Por exemplo, se sua meta é uma renda de R$ 5.000 por mês, será necessário acumular cerca de R$ 1,5 milhão. Esse valor considera uma retirada mensal de 0,33% (ou 1/300) do patrimônio, preservando o principal ao longo do tempo.

Claro, esse cálculo é uma estimativa e depende de fatores como taxas de retorno dos investimentos, inflação e expectativa de vida, mas é um ótimo ponto de partida para começar a se planejar.

Como começar a planejar a aposentadoria?

– Faça as contas: Determine sua renda ideal na aposentadoria e aplique a Regra dos 300 para calcular o montante necessário.

– Conheça as opções: Previdência Social, previdência privada e investimentos como renda fixa e ações são alternativas para construir seu patrimônio.

– Defina metas: Estabeleça um valor mensal para poupar e trate isso como prioridade, não como luxo.

– Reavalie periodicamente: Ajuste suas metas e estratégias conforme mudanças na sua vida e na economia.

O Brasil enfrenta desafios únicos: uma população envelhecendo rapidamente e a sustentabilidade do sistema público de previdência. Isso significa que depender apenas do INSS pode não ser suficiente.

Além disso, questões como inflação e instabilidade econômica exigem que sejamos mais cuidadosos com as finanças. Construir uma aposentadoria confortável não é impossível, mas exige disciplina e conhecimento.

Planejar a aposentadoria é mais do que pensar no futuro. É garantir que você terá autonomia para viver a vida que deseja. Com sorte, ficaremos velhos. Que tal garantir que esse seja um bom capítulo da sua história?

(*) Alice Costa, CFP®, é engenheira com 10 anos de experiência em planejamento de projetos. Em 2018, migrou para o mercado financeiro como assessora de investimentos. Certificada como CFP® desde 2021, atua como planejadora financeira independente, ajudando indivíduos e pequenos negócios a atingir suas metas financeiras