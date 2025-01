Por Ricardo Resende (*)

O recente vídeo do deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) sobre o sistema de pagamentos Pix não apenas viralizou, mas também provocou uma onda de reações que expuseram as fragilidades da comunicação do governo e a mobilização popular nas redes sociais. Com mais de 300 milhões de visualizações, o conteúdo se tornou um fenômeno, superando o alcance de mensagens oficiais do governo e revelando como a direita tem conseguido furar a bolha da comunicação política tradicional.

A viralização do vídeo de Nikolas Ferreira destaca a importância das redes sociais como plataformas para a disseminação de informações e mobilização popular. O deputado, em sua publicação, criticou a fiscalização do Pix, afirmando que trabalhadores informais poderiam ser tratados como “grandes sonegadores”.

Embora não tenha afirmado que o Pix seria taxado, suas palavras geraram um alarme significativo na população, especialmente entre aqueles que dependem desse método de pagamento para suas transações diárias. A repercussão foi tão intensa que levou o governo a recuar em sua decisão de aumentar a fiscalização sobre as transações via Pix.

O INCÔMODO DO GOVERNO

O governo parece incomodar-se com a verdade exposta por Nikolas Ferreira, pois ela toca em um ponto sensível: a desconfiança em relação às intenções fiscais do Estado. A narrativa de que o governo poderia monitorar e taxar transações financeiras foi amplamente divulgada nas redes sociais, levando à necessidade de uma resposta rápida por parte da administração. A criação de uma Medida Provisória (MP) que “tira” o imposto do Pix foi uma tentativa de mitigar os danos à imagem do governo, mesmo que essa taxação já não estivesse em vigor.

A estratégia do governo em criar narrativas alternativas para desviar a atenção das críticas é uma prática comum na política. Ao afirmar categoricamente que não haveria taxação sobre o Pix, o governo buscou minimizar os efeitos da mensagem de Nikolas. Contudo, essa abordagem pode ser vista como uma tentativa de “tapar o sol com a peneira”, ocultando as verdadeiras intenções por trás das medidas fiscais e regulatórias.

FUNÇÃO DA RECEITA

A Receita Federal tem como função principal a fiscalização e arrecadação de tributos, utilizando informações sobre movimentações financeiras para garantir a conformidade fiscal. No entanto, essa prática pode ser percebida como invasiva por muitos cidadãos, especialmente quando se trata de trabalhadores informais que já enfrentam dificuldades financeiras. O temor de serem tratados como sonegadores pode levar esses indivíduos a abandonarem métodos modernos de pagamento, voltando ao uso do dinheiro em espécie.

O fenômeno causado pelo vídeo de Nikolas Ferreira ilustra não apenas o poder das redes sociais na política contemporânea, mas também as tensões entre o governo e a população. A movimentação popular gerada pela publicação reflete um desejo por transparência e responsabilidade fiscal. A resposta governamental à viralização demonstra uma preocupação com a percepção pública e evidencia as falhas na comunicação oficial. Em última análise, essa situação ressalta a necessidade de um diálogo mais aberto entre o governo e os cidadãos sobre questões fiscais e regulatórias.

(*) Ricardo Resende é doutor em Teologia e autor de vários livros