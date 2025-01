Por Edmundo Polk Fraga (*)

Seja você um apaixonado pelo automobilismo ou um recém-chegado ao mundo das corridas, é impossível ignorar a admiração do povo japonês por esse esporte, especialmente pela figura de Ayrton Senna. O piloto brasileiro é, até hoje, ovacionado e profundamente respeitado no Japão. Foi lá que ele conquistou três de seus títulos mundiais de Fórmula 1, em 1988, 1990 e 1991, consolidando uma conexão especial com o país. Após sua trágica morte, o Japão entrou em luto. As ruas foram tomadas por homenagens e orações, refletindo o impacto que ele teve na cultura local. Mencionar o nome de Senna no Japão ainda provoca reações imediatas e emocionadas. Muitos o comparam a um samurai, um símbolo de honra e coragem profundamente enraizado na tradição japonesa. Essa reverência transcende o esporte, tornando Ayrton Senna uma figura histórica e quase mitológica na Terra do Sol Nascente.

Em um momento que promete alegrar ainda mais os fãs de automobilismo no Japão, foi anunciada nesta semana a contratação do piloto Igor Fraga pela Honda para a temporada de 2025 na Super Fórmula Japonesa. O jovem revelação do automobilismo brasileiro será o titular do carro número 65 da equipe Nakajima Racing.

A estreia de Fraga na Super Fórmula representa uma grande oportunidade para consolidar sua presença no automobilismo de alto nível. A Super Fórmula, que é o auge das corridas na Ásia, mistura tecnologia e tradição em competições de alta performance. Trata-se da segunda série de corridas mais rápida do mundo, ficando atrás apenas da Fórmula 1.

“Agradeço à Honda e à Nakajima Racing pela confiança no meu trabalho. Tenho trabalhado duro e estou muito animado para este novo desafio”, declarou Fraga, em entrevista para este artigo.

Filho de brasileiros que se mudaram para o Japão em busca de melhores condições de vida, Igor nasceu no país asiático. Com apenas três anos, iniciou sua carreira no kart, conquistando sete títulos nacionais e um campeonato asiático de kart. No entanto, em 2008, sua carreira foi interrompida pela crise econômica no Japão, que obrigou sua família a retornar ao Brasil. Aqui, ao vencer o Campeonato Brasileiro de Fórmula 3 Brasil, Igor viu frustrada a promessa de um prêmio que alavancaria sua carreira internacional.

Mesmo enfrentando adversidades, ele seguiu em frente. Competiu no México, onde foi vice-campeão da NACAM Fórmula 4, e nos Estados Unidos, disputando a U.S. F2000 por uma equipe canadense modesta. Seu pai, Fabrizio, trabalhava como mecânico em troca do uso dos equipamentos da equipe por um custo mais barato. Mesmo em condições precárias, Igor, além de terminar a temporada em quarto lugar entre 30 competidores, foi premiado pelos organizadores com o Troféu Spirit Award, um reconhecimento por seu entusiasmo, comprometimento e espírito desportista.

As conquistas também vieram, como ocorreu na FIA F3 Regional Europeia, onde conquistou a 3ª posição vencendo algumas corridas na frente da imbatível equipe Prema. Mas a vitória mais notável foi ganhar o Campeonato Toyota Racing Series de 2020, na Nova Zelândia. Igor foi o primeiro brasileiro a se sagrar campeão desse prestigiado torneio, superando pilotos como Liam Lawson e Yuki Tsunoda, que hoje competem na Fórmula 1.

A história de Igor Fraga é de superação, resiliência e talento. Seu caminho até a Super Fórmula é uma prova de que, assim como Senna, ele carrega em si a coragem e a determinação de um verdadeiro samurai. O futuro promete novos capítulos emocionantes para este piloto que continua a honrar suas raízes e a inspirar fãs ao redor do mundo.

(*) Edmundo Polck Fraga é empresário do setor imobiliário, um dos fundadores e ex-presidente do Kart Clube de Ipatinga