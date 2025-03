Por Alice Costa (*)

Chega de desculpas. Se você não viajou no Carnaval deste ano, talvez a responsabilidade tenha sido – na maioria das vezes – sua. Antes de justificar com frases como “não tive dinheiro” ou “a vida estava difícil”, é importante refletir: será que não faltou um pouco de planejamento, disciplina ou prioridade com seus próprios sonhos?

Todos nós já passamos por isso. Quantas vezes o dinheiro apareceu para bancar aquela compra por impulso, o delivery do fim de semana ou o parcelamento do celular novo? E quantas vezes você se convenceu de que merecia uma recompensa imediata, mesmo sabendo que isso o afastava do seu objetivo? A diferença entre quem viajou e quem ficou assistindo aos stories dos outros pode ter estado, muitas vezes, em como cada um escolheu gastar – e planejar.

Viajar não é um privilégio exclusivo de “gente rica”. É uma conquista de quem organiza as finanças, faz escolhas conscientes e entende que um objetivo exige foco e, sim, alguns sacrifícios. Mas isso não significa abrir mão de todo o lazer, e sim ser mais estratégico com o dinheiro: substituir o supérfluo pelo que realmente importa para você.

Queria ter viajado? Aqui está o que poderia (e ainda pode) fazer:

– Defina um objetivo claro. Quanto custa a viagem? Quando você quer ir? Ter essas respostas torna muito mais fácil se manter no caminho.

– Corte excessos sem culpa. Analise seus gastos e veja o que pode ser ajustado. Talvez aquele serviço de streaming que você quase não usa, as saídas semanais que podem ser quinzenais ou as compras por impulso que podem ser repensadas.

– Crie um fundo de viagem. Separe uma quantia fixa por mês, mesmo que pequena. A constância é mais importante do que o valor.

– Evite dívidas desnecessárias. Parcelar não é a solução mágica – pode ser o caminho mais rápido para se enrolar.

A viagem dos seus sonhos pode estar mais próxima do que você imagina. Ninguém vai entregar isso de graça, mas com foco, disciplina e um bom planejamento, é possível. E se não deu certo dessa vez, tudo bem. O mais importante é começar agora para que, no próximo feriado, você esteja entre aqueles que realizaram o próprio sonho – sem culpa, sem desculpas, só com o orgulho de ter feito acontecer.

(*) Alice Costa, CFP®, é engenheira com 10 anos de experiência em planejamento de projetos. Em 2018, migrou para o mercado financeiro como assessora de investimentos. Certificada como CFP® desde 2021, atua como planejadora financeira independente, ajudando indivíduos e pequenos negócios a atingir suas metas financeiras