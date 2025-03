Por Edmundo Polck Fraga (*)

Para que o pequeno Igor Fraga, então com apenas três anos, pudesse dar suas primeiras voltas em um mini kart, seu pai, Fabrizio, parecia já pressentir que o filho único trilharia uma apaixonante trajetória no automobilismo mundial, digna de um roteiro de Hollywood ou de ser contada às futuras gerações.

Naquela época, vivendo longe do Brasil e fã incondicional de Ayrton Senna, Fabrizio, orgulhoso do país que acolheu sua família, teve a inspiração de criar um capacete especial para seu filho, que pudesse ser o símbolo principal da sua identidade nas pistas. Assim nasceu o design que ele ostenta até hoje com orgulho.

A cor azul no topo do capacete, junto com as cores verde e amarela representam o Brasil, enquanto as faixas amarela e verde remetem ao icônico capacete de Ayrton Senna. Na parte frontal foi idealizado um grande “V”, simbolizando a busca incessante a frente por vitórias curva a curva. O capacete ainda traz os tons vermelho e branco simbolizando o amor e gratidão ao povo japonês.

Em cada curva e reta dos autódromos por onde passa, Igor carrega mais do que um capacete, ele leva consigo a essência de sua identidade automobilística e a inspiração de seu ídolo.

Por fim, se você gostou dessa história, compartilhe com seus amigos e siga a belíssima trajetória do piloto Igor Fraga em suas redes sociais: @1gorfraga (no Facebook, Twitter, Instagram e YouTube).

Com certeza você não vai se arrepender!

(*) Edmundo Polck Fraga é empresário do ramo de imóveis, fundador e ex-presidente do Kart Clube de Ipatinga