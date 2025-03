A Fundação São Francisco Xavier (FSFX) anuncia a abertura de novo processo seletivo para o Programa de Residência Médica para o Hospital Márcio Cunha, em Ipatinga. Ao todo, são sete vagas disponíveis para os médicos recém-graduados e com titulação anterior, que desejam se especializar em algumas áreas da medicina.

Os candidatos terão a oportunidade de escolher entre diversas especialidades, incluindo as novas vagas dos Programas em Cirurgia Vascular e Gastroenterologia, além dos programas em Neonatologia e Radioterapia.

Todos os Programas de Residência Médica são credenciados pela Comissão Nacional de Residência Médica do Ministério da Educação (CNRM/MEC) e as inscrições estarão abertas de 6 a 8 de março de 2025, sendo feitas exclusivamente pelo site www.aremg.org.br, no menu “Processo Seletivo”. A taxa de inscrição para cada programa é de R$ 240,00. A prova de seleção será realizada no dia 10 de março de 2025. Os programas de residência terão início no dia 15 do mesmo mês.

A FSFX conta com programas de residência há mais de 20 anos, já tendo formado mais de 1000 profissionais. Além disso, oferece aos residentes um vasto campo de aprimoramento, em uma estrutura de atendimento adequada, sob supervisão de médicos preceptores que são referências em suas especialidades em nível nacional.

Esta é uma oportunidade valiosa para profissionais que desejam se especializar e desenvolver habilidades práticas em suas áreas de interesse, contribuindo para a qualificação do atendimento médico na região. O coordenador do braço de saúde do Núcleo de Ensino, Pesquisa, Extensão e Inovação (Nepei), Milton Henriques Guimarães Júnior, destaca a importância da Residência Médica nesse processo. “A Residência Médica é a forma mais completa de formação para um especialista. Na FSFX, o residente conta com uma estrutura hospitalar diferenciada e o acompanhamento de médicos preceptores altamente experientes, referências em suas áreas de atuação. Além disso, estará inserido em um ambiente com grande volume de atendimentos, o que proporciona vivência em casos clínicos complexos e diversificados, preparando-o para os desafios do mercado de trabalho em duas especialidades”, destaca.

HOSPITAL MÁRCIO CUNHA

Hospital geral de alta complexidade completando 60 anos de atuação em 2025. Possui 558 leitos e três unidades, sendo uma unidade exclusiva para o tratamento oncológico. Atende a uma população de mais de 1,6 milhão de habitantes de 87 municípios de Minas Gerais e conta com cerca de 500 médicos em 58 especialidades, com prestação de serviços nas áreas de ambulatório, pronto-socorro, medicina diagnóstica, ensino e pesquisa, terapia intensiva adulta, pediátrica e neonatal, urgência e emergência, terapia renal substitutiva, alta complexidade cardiovascular, oncologia adulto e infantil, entre outros. No último ano, foram cerca de 5.200 partos realizados no HMC, cerca de 36 mil internações, mais de 18 mil cirurgias, mais de 44 mil sessões de hemodiálise. Na unidade de oncologia, foram mais de 18 mil sessões de radioterapia e cerca de 33 mil sessões de quimioterapia.

O HMC foi o primeiro hospital do país a ser acreditado em nível de excelência (ONA III), pela Organização Nacional de Acreditação (ONA). Além disso, está classificado pela revista norte-americana Newsweek entre as melhores unidades hospitalares do Brasil, sendo o 6º em Minas Gerais e 27º melhor do país.