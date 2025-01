O jornalismo brasileiro se despediu nesta quarta-feira de um de seus mais importantes nomes: Léo Batista faleceu aos 92 anos, deixando um legado de 57 anos de contribuição para a televisão nacional. O comunicador, que se tornou uma das vozes mais reconhecidas do país, morreu em casa, no Rio de Janeiro.

Conhecido pela voz marcante e pelo bordão “Confere, confere e confere”, Léo Batista construiu uma carreira extraordinária na TV Globo, onde trabalhou por mais de cinco décadas. Sua jornada começou em 1967, quando ingressou na emissora carioca, tornando-se um dos pilares do jornalismo esportivo brasileiro.

Durante sua trajetória profissional, o apresentador cobriu sete Copas do Mundo e participou de momentos históricos da televisão brasileira. Sua versatilidade o levou a apresentar diversos programas, desde telejornais até atrações esportivas, com destaque para sua marcante presença no Globo Esporte, onde se consagrou como um dos apresentadores mais queridos do público.

Léo era conhecido não apenas por sua competência profissional, mas também por sua elegância e carisma únicos. Mesmo após se aposentar das atividades regulares na TV, continuou sendo uma referência para gerações de jornalistas. Seu último trabalho na TV Globo foi em 2022, encerrando uma era dourada do telejornalismo brasileiro.

O veterano comunicador deixa um exemplo de dedicação, profissionalismo e paixão pelo jornalismo. Sua morte representa o fim de uma era para a comunicação brasileira, mas seu legado permanecerá vivo na memória de milhões de brasileiros que cresceram acompanhando sua voz e seu trabalho na televisão.