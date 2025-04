Nilton Manoel, figura histórica da política de Ipatinga, faleceu neste domingo (20) a poucos dias de completar 79 anos. O ex-prefeito e vereador recordista da cidade estava internado no Hospital Márcio Cunha (HMC), tendo sua causa de morte ainda não divulgada oficialmente.

Com uma trajetória política marcante, Manoel exerceu seis mandatos como vereador, estabelecendo um recorde na Câmara Municipal de Ipatinga, onde também ocupou a presidência. Seu momento mais significativo na administração pública ocorreu entre abril e junho de 2010, quando assumiu interinamente a prefeitura durante o afastamento do então prefeito Robson Gomes.

Durante sua breve gestão como prefeito, Manoel focou na manutenção dos serviços públicos e na estabilidade institucional, em um período considerado turbulento para a política local. Sua atuação sempre foi caracterizada pela forte ligação com movimentos sociais e religiosos da cidade.

Pai do atual vereador Léo Enfermeiro (PL), Nilton Manoel deixa um legado de dedicação à vida pública. Seu corpo será velado nesta segunda-feira (21), das 8h às 15h, na Igreja Presbiteriana do Iguaçu, com sepultamento previsto para as 16h.

A morte do ex-prefeito causou comoção entre as lideranças políticas da região, que reconhecem sua importante contribuição para o desenvolvimento de Ipatinga. Tradicionalmente ligado ao antigo PMDB, Manoel construiu uma carreira política baseada no diálogo com a população e no compromisso com as causas sociais.