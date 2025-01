O mercado de marketing político já começa a esquentar para as eleições de 2026, com destaque para o mineiro Michel Winter, que figura entre os principais estrategistas do país segundo ranking do jornal A República, do Rio de Janeiro. Natural de Ipatinga, o profissional ganhou projeção após trabalhar em campanhas expressivas como as do ex-presidente Jair Bolsonaro e do governador Romeu Zema.

A lista divulgada pelo jornal A República aponta João Santana, conhecido por assessorar políticos de esquerda, como o profissional mais requisitado atualmente, seguido de perto por Winter, que conquistou espaço significativo junto a grupos de direita. Completam o ranking nomes como Lula Guimarães e Pablo Nobel.

A importância dos marketeiros políticos cresceu significativamente nas últimas décadas, tendo como marco histórico a atuação de Duda Mendonça, já falecido. Estes profissionais são responsáveis por estruturar a comunicação, gerenciar a imagem pública e definir estratégias de aproximação com o eleitorado.

Os bastidores de Brasília já indicam uma série de possíveis candidatos à Presidência da República, incluindo os governadores Ronaldo Caiado e Ratinho Jr., a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, o atual presidente Lula, além de nomes como Pablo Marçal, Jaques Wagner e Gustavo Lima.

Especialistas apontam que 2025 será o ano decisivo para a formação das equipes de comunicação, já que o trabalho de construção de imagem e posicionamento precisa começar com antecedência. A disputa não se limitará à corrida presidencial, incluindo também as campanhas para governos estaduais, Câmara dos Deputados e Senado Federal.