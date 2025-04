O senador Sergio Moro (União-PR) declarou nesta sexta-feira (4) o fim antecipado do governo Lula durante evento político em Salvador. A afirmação ocorreu no lançamento da pré-candidatura presidencial do governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União-GO), que busca se posicionar como alternativa para as eleições de 2026.

Durante sua participação no evento, Moro não poupou críticas à atual gestão federal. “Ninguém aguenta mais o governo Lula”, disparou o ex-ministro da Justiça, que defendeu uma união das forças de direita e centro para derrotar o PT nas próximas eleições presidenciais. O senador também criticou a recente anulação das condenações do ex-ministro José Dirceu pelo STF, classificando como “vergonhosa” sua volta à vida pública.

O encontro em Salvador marca o primeiro movimento significativo para as eleições de 2026, com Caiado se apresentando como pré-candidato “preparado para o debate”. Em entrevista anterior à CNN, o governador goiano reconheceu outros possíveis candidatos do campo conservador, como Tarcísio de Freitas, Romeu Zema e Ratinho Junior, mas enfatizou seu compromisso em percorrer o país para fortalecer sua candidatura.

A declaração de Moro sobre o suposto fim prematuro do governo atual reflete a estratégia da oposição de questionar a efetividade da gestão petista, mesmo antes da metade do mandato. O evento na capital baiana reuniu importantes lideranças políticas e marca o início oficial da movimentação para a sucessão presidencial.

*Com informações CNN Brasil