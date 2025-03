A Usisaúde, operadora de planos de saúde da Fundação São Francisco Xavier (FSFX), conta desde o último ano, com mais um Centro de Atendimento ao Cliente (CAC), localizado no bairro Horto, em Ipatinga, para garantir mais comodidade e praticidade à população. O espaço é dedicado para ofertar um atendimento de forma ágil e eficiente aos beneficiários da operadora, em um ambiente moderno e acolhedor.

Localizado na avenida Castelo Branco, 610, os clientes podem contar com diversos serviços essenciais, como esclarecimentos sobre planos de saúde, auxílio na busca de rede credenciada, informações financeiras, registro de elogios, sugestões e reclamações. Com um atendimento personalizado e dedicado, o Centro de Atendimento ao Cliente busca facilitar o acesso dos usuários à informação e oferecer suporte especializado, tudo em um local de fácil acesso.

Aberto de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, o espaço oferece mais um ponto de contato direto para os clientes da Usisaúde, sendo uma opção prática e próxima para quem reside naquela localidade, para resolver suas pendências e esclarecer dúvidas. A Usisaúde reforça, assim, seu compromisso de estar cada vez mais perto dos beneficiários, garantindo um atendimento de qualidade e que atenda às necessidades de todos.

De acordo com a gerente de relacionamento com o cliente da Usisaúde, Cristiana Almeida, a unidade, localizada no tradicional centro comercial do bairro Horto, contribui para a Usisaúde ampliar a sua presença na cidade e fortalecer ainda mais o relacionamento com a comunidade. “Esse espaço busca proporcionar conforto e um atendimento eficaz para todos os seus usuários. Estamos em um local acessível e perto de vários outros locais, onde os usuários podem resolver diversas situações do cotidiano. Estamos de portas abertas para receber as pessoas, acolher todas as dúvidas, e atendê-las da melhor maneira possível”, destaca.

USISAÚDE

A Usisaúde é a operadora de planos de saúde da Fundação São Francisco Xavier que atua há 32 anos no segmento de saúde suplementar, oferecendo planos de assistência médica, odontológica, e transporte aeromédico em vários estados brasileiros. Possui atendimento nacional nas urgências e emergências, por meio da Rede Abramge e Filantrópica.

Com mais de 200 mil beneficiários é uma das maiores operadoras de Minas Gerais, nota máxima, por sete anos consecutivos, no Índice de Desempenho da Saúde Suplementar (IDSS), principal indicador para avaliação das operadoras de planos de saúde, desenvolvido pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Além da rede própria administrada pela FSFX, os beneficiários da Usisaúde contam com uma rede de atendimento ampla e qualificada, com médicos, clínicas, laboratórios e mais de 200 hospitais.