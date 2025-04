O mês de abril ganha um tom especial com a campanha Abril Verde, que reforça a importância da saúde e segurança do trabalhador e chama a atenção da sociedade para a prevenção de acidentes e doenças ocupacionais. Criado com o objetivo de promover uma cultura de segurança nos ambientes corporativos, o movimento, que surgiu como uma forma de lembrar o Dia Mundial em Memória às Vítimas de Acidentes e Doenças Relacionadas ao Trabalho, celebrado hoje, dia 28 de abril, tem se tornado cada vez mais relevante diante dos números ainda preocupantes de acidentes de trabalho no Brasil.

Segundo dados mais recentes do Anuário Estatístico de Acidentes de Trabalho do Ministério da Previdência Social, em 2023, o Brasil registrou 732.751 casos de acidentes e doenças do trabalho entre segurados do INSS. Entre os casos registrados, mais de 2.780 trabalhadores perderam a vida, e 6.352 sofreram incapacitações permanentes.

De acordo com o coordenador de Saúde e Segurança do Trabalho da Vita Soluções em Saúde Ocupacional, Ronan Tubertini Cunha, no Brasil há muitos tipos de acidentes. “Atualmente, os acidentes mais comuns registrados nas empresas brasileiras são relacionados a quedas, cortes, fraturas, choques elétricos, intoxicações e acidentes com máquinas”, explica.

Para combater esses índices, medidas de segurança são indispensáveis e devem fazer parte do dia a dia corporativo. Entre as mais essenciais, o coordenador de Saúde e Segurança do Trabalho da Vita destaca algumas medidas. “O uso adequado de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), treinamentos constantes com foco nas Normas Regulamentadoras (NRs), sinalização de riscos, manutenção preventiva de máquinas e equipamentos, além de protocolos bem definidos para emergências. Um ambiente limpo, organizado e com procedimentos bem estruturados são a base para evitar acidentes”, reforça.

Mais do que regras e normas, a cultura de prevenção transforma a segurança em um valor dentro das empresas, conforme explica Ronan. “Quando os colaboradores entendem os riscos e sabem como agir de maneira segura, eles mesmos passam a ser agentes da prevenção. O treinamento constante é o que garante que estejam sempre atualizados sobre o uso correto dos EPIs e os procedimentos exigidos”, afirma.

Nesse contexto, a atuação da Vita Soluções em Saúde Ocupacional ganha destaque ao oferecer um portfólio completo de serviços voltados para a segurança no trabalho. Com quase 20 anos de experiência, a empresa atende grandes organizações como Usiminas, Vallourec, Gerdau e Petrobras. “Nossa atuação vai desde avaliações ambientais e exames ocupacionais, até treinamentos técnicos, auditorias de campo, investigações de incidentes e acidentes, e assessoria na criação de programas preventivos”, detalha o engenheiro.

Um dos cases de sucesso citados por Ronan envolve a redução significativa nos índices de acidentes em empresas parceiras por meio da atuação integrada da Vita com os setores de segurança e saúde internos. “Fazemos um trabalho contínuo, com revisão de processos, treinamentos especializados e acompanhamento técnico. Os resultados são visíveis e sustentáveis, o que mostra a efetividade do nosso modelo de gestão em saúde e segurança ocupacional”, afirma.

No entanto, implementar uma política eficaz de segurança ainda é um desafio para muitas organizações. A resistência à mudança por parte de colaboradores, os custos iniciais e o engajamento das lideranças são barreiras comuns. “Superar isso exige o envolvimento de todos os níveis da empresa e o entendimento de que segurança não é custo, é investimento. Ao longo do tempo, os benefícios são muitos, como a redução de afastamentos e maior produtividade”, ressalta Ronan.

Aos trabalhadores, ele deixa algumas dicas fundamentais. “Nunca deixe de usar os EPIs, mantenha o local de trabalho limpo, participe dos treinamentos, comunique imediatamente riscos e siga todos os procedimentos da empresa. São atitudes simples que salvam vidas”, destaca.

Por fim, ele reforça a importância de a empresa olhar também para o bem-estar dos colaboradores. “A saúde física e mental influencia diretamente na atenção, no foco e na tomada de decisões. Estresse, cansaço e problemas emocionais aumentam os riscos de acidentes. Por isso, empresas que investem em programas de saúde integral têm ambientes mais seguros e produtivos”, conclui.

VITA SOLUÇÕES EM SAÚDE OCUPACIONAL

A Vita Soluções em Saúde Ocupacional atua, desde 2006, na prestação de serviços especializados em saúde, segurança do trabalho e higiene ocupacional atendendo a empresas de todos os portes e segmentos, com foco em práticas seguras e sustentáveis, por meio de um relacionamento personalizado com os clientes. Com atividades regulamentadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego e certificação ISO 9001, a unidade possui, atualmente, mais de 160 mil vidas sob sua gestão.

A Vita mantém uma equipe multidisciplinar com ampla capacidade de atendimento de iniciativas de prevenção de acidentes, treinamentos, monitoramento de riscos, promoção da saúde, bem-estar e compromisso com as questões ambientais promovendo a integridade física do trabalhador. As atividades realizadas pela Vita vão desde higiene ocupacional, elaboração de documentação legal, treinamentos, assessoria em segurança do trabalho, exames ocupacionais, serviços de ergonomia, dentre outros.