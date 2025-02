O Dia Mundial do Câncer, celebrado em 4 de fevereiro, é um momento crucial para conscientizar a população sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce da doença. O câncer continua sendo uma das principais causas de mortalidade no mundo e as estimativas apontam para um crescimento expressivo nos próximos anos. O médico oncologista da Unidade de Oncologia do Hospital Márcio Cunha (HMC), Luciano Viana, destaca que a chave para enfrentar essa realidade está na adoção de hábitos saudáveis e no acompanhamento médico regular.

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), a projeção feita em 2012 indicava que, até 2030, o número de novos casos de câncer por ano chegaria a 20 milhões. No entanto, essa marca já foi atingida em 2022. Mesmo diante de previsões mais pessimistas, estima-se um aumento de 50% na incidência da doença nos próximos 20 anos. Nos últimos 20 anos, o crescimento já foi de 100%, evidenciando a necessidade de maior atenção à oncologia, especialmente no que se refere à prevenção. A prevenção primária, voltada para a redução dos fatores de risco, e a prevenção secundária, que busca o diagnóstico precoce da doença, são fundamentais para tornar os tratamentos menos agressivos e mais eficazes.

De acordo com o médico, o aumento dos casos de câncer tem explicações diversas, como o envelhecimento da população e as mudanças nos hábitos de vida. O consumo excessivo de produtos ultraprocessados, ricos em gordura e açúcar, leva ao sobrepeso e à obesidade, fatores que aumentam o risco da doença. Além disso, novos desafios surgem com a popularização do cigarro eletrônico entre os jovens, tornando-se uma porta de entrada para a dependência da nicotina e, consequentemente, para doenças graves no futuro.

PREVENIR É O MELHOR REMÉDIO

Segundo o Instituto Nacional do Câncer (INCA), no Brasil, os tipos de câncer mais comuns são o de pele não melanoma, seguido da mama, próstata, intestino e pulmão. A doença pode ocorrer em qualquer idade, mas o risco aumenta após os 50 anos. Por isso, a atenção aos fatores de risco e a realização de exames preventivos são essenciais.

Por isso, o médico oncologista enfatiza que a prevenção primária é o primeiro passo para evitar o desenvolvimento de tumores. “Os cuidados diários são essenciais, e a alimentação tem um papel fundamental. É importante manter uma dieta rica em verduras e frutas, reduzir o consumo de carne processada e evitar álcool e cigarro. O tabagismo, por exemplo, deve ser completamente eliminado, pois está diretamente ligado a diversos tipos de câncer, especialmente o de pulmão. Além disso, o uso de protetor solar e a limitação da exposição ao sol entre 10h e 16h ajudam na prevenção do câncer de pele”, explica o especialista.

Outro aspecto essencial é a prevenção secundária, que consiste no diagnóstico precoce. Luciano Viana reforça a importância dos exames de rotina para homens e mulheres a partir dos 45 anos. “No caso do câncer de intestino, exames como o de sangue oculto nas fezes ou a colonoscopia são fundamentais para detectar possíveis alterações. Já para as mulheres, a mamografia deve ser feita a partir dos 40 anos, podendo ser complementada com ultrassonografia, caso necessário. O exame preventivo para o câncer de colo do útero também deve ser realizado regularmente com um ginecologista”, alerta.

A vacinação também desempenha um papel importante na prevenção de alguns tipos de câncer. A imunização contra o HPV protege contra tumores do colo do útero e da orofaringe, enquanto a vacina contra hepatite B evita inflamações crônicas no fígado que podem evoluir para câncer hepático.

A EVOLUÇÃO DO TRATAMENTO

O diagnóstico de câncer ainda assusta, mas a medicina tem evoluído para oferecer tratamentos cada vez mais eficazes e menos invasivos. O médico explica que o tratamento oncológico exige uma abordagem multidisciplinar, do modo que é feito na Unidade de Oncologia do HMC. “O câncer é uma doença complexa e seu tratamento não pode ser feito de maneira isolada. Médicos, enfermeiros, farmacêuticos, nutricionistas, psicólogos e assistentes sociais trabalham juntos para garantir que o paciente receba o melhor cuidado possível. O suporte emocional e estrutural também é essencial para que o paciente e sua família enfrentem a doença com dignidade e esperança”, destaca o oncologista.

A Unidade de Oncologia do HMC destaca-se como um dos principais centros de combate ao câncer, sendo referência para cerca de 1,6 milhão de pessoas, de 87 municípios mineiros. Mais de 85% dos atendimentos são destinados ao SUS, e a FSFX mantém seu compromisso em oferecer tratamentos de alta complexidade, como radioterapia, quimioterapia, cirurgia oncológica e um Centro Integrado de Medicina Nuclear, que oferta de exames de alta complexidade, tendo como destaque o moderno equipamento de PET-CT (Positron Emission Tomography – PET), um dos mais notáveis avanços científicos das últimas décadas.

O oncologista reforça que a ciência tem avançado significativamente na luta contra o câncer. “A oncologia é uma área fascinante porque há constantes inovações, desde novos medicamentos até técnicas menos invasivas. Hoje conseguimos personalizar os tratamentos, entender melhor as características moleculares dos tumores e utilizar terapias direcionadas, como a imunoterapia e a terapia-alvo. Além disso, avanços na cirurgia robótica e na radioterapia garantem procedimentos mais precisos e menos agressivos”, explica Luciano Viana.

A Unidade de Oncologia do Hospital Márcio Cunha (HMC) reafirma seu compromisso com a inovação no tratamento do câncer por meio do Centro de Pesquisa Clínica da Fundação São Francisco Xavier (FSFX), mantenedora do hospital. O centro já conduziu diversos estudos sobre diferentes tipos de câncer e avança na implantação de novos protocolos, incluindo pesquisas focadas em câncer de pulmão e endométrio. Atualmente, nove participantes ativos passam por distintas etapas de acompanhamento, que vão desde a triagem inicial até o monitoramento prolongado, que pode se estender por até cinco anos após o término do tratamento.

O principal recado do médico, Luciano Viana, é que a prevenção e o diagnóstico precoce fazem toda a diferença. “Quando o câncer é descoberto no início, as chances de cura ultrapassam os 90%. Por isso, é fundamental adotar hábitos saudáveis, realizar exames periódicos e buscar atendimento médico sempre que necessário”, pontua Dr. Luciano Viana, médico oncologista da Unidade de Oncologia do HMC.

O Dia Mundial do Câncer é um lembrete de que a informação e a prevenção são as maiores armas na luta contra a doença. Por isso, a conscientização e o engajamento da sociedade são fundamentais para reduzir os impactos do câncer e salvar vidas.

UNIDADE DE ONCOLOGIA DO HMC

A Unidade de Oncologia do Hospital Márcio Cunha foi incorporada à Fundação São Francisco Xavier (FSFX) em 2011, e, desde então oferece à população do Leste e Nordeste de Minas acesso a tratamento do câncer nos mais altos padrões do setor. Habilitada como Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (UNACON) conta com atendimento especializado em Cirurgia, Radioterapia, Oncologia Clínica, Hematologia e Oncologia Pediátrica.

O serviço de oncologia do Hospital Márcio Cunha conta com duas unidades, sendo uma exclusiva para tratamento pediátrico que fica localizada dentro da unidade II do Hospital Márcio Cunha, no bairro Bom Retiro, e a unidade principal, localizada no bairro Ferroviários, ambas em Ipatinga. Em 2024, as unidades de oncologia realizaram quase 33 mil sessões de quimioterapia, além de mais de 18 mil sessões de radioterapia.