O trabalho realizado pelo Hospital Márcio Cunha (HMC), administrado pela Fundação São Francisco Xavier (FSFX), foi destaque na Revista americana NewsWeek, mais uma vez, colocando a unidade entre os melhores hospitais do Brasil, de acordo com o levantamento – World’s Best Hospitals 2025 – divulgado nesta semana.

No ranking brasileiro, o HMC conquistou a 27ª colocação com a pontuação de 70.93%. Em Minas Gerais, ficou em 6º lugar entre os destaques do estado. Esse reconhecimento chancela a excelência dos serviços prestados à comunidade e reforça tanto o compromisso da unidade hospitalar com a qualidade de todos os processos em seus 60 anos de atuação.

A classificação anual é baseada em um extenso processo de avaliação, incluindo uma pesquisa online com milhares de especialistas médicos (médicos, gerentes de hospitais e profissionais de saúde), dados de experiência do paciente, métricas de qualidade hospitalar e uma Pesquisa de Implementação de PROMs. As Medidas de Resultado Relatadas pelo Paciente (PROMs) são definidas como questionários padronizados e validados preenchidos por pacientes para medir sua percepção de seu bem-estar funcional e qualidade de vida.

A NewsWeek comparou dados de 2.400 hospitais em 30 países, entre eles a Austrália, Áustria, Bélgica, Brasil, Canadá, Chile, Colômbia, Dinamarca, Finlândia, França, Alemanha, Índia, Israel, Itália, Japão, Malásia, México, Holanda, Noruega, Arábia Saudita, Cingapura, Coreia do Sul, Espanha, Suécia, Suíça, Taiwan, Tailândia, Emirados Árabes Unidos, Reino Unido e Estados Unidos. Esses países foram selecionados com base em múltiplos fatores de comparabilidade, como padrão de vida, expectativa de vida, tamanho da população, número de hospitais e disponibilidade de dados.

HOSPITAL MÁRCIO CUNHA

Hospital geral de alta complexidade completando 60 anos de atuação em 2025. Possui 558 leitos e três unidades, sendo uma unidade exclusiva para o tratamento oncológico. Atende a uma população de mais de 1,6 milhão de habitantes de 87 municípios de Minas Gerais e conta com cerca de 500 médicos em 58 especialidades, com prestação de serviços nas áreas de ambulatório, pronto-socorro, medicina diagnóstica, ensino e pesquisa, terapia intensiva adulta, pediátrica e neonatal, urgência e emergência, terapia renal substitutiva, alta complexidade cardiovascular, oncologia adulto e infantil, entre outros. No último ano, foram cerca de 5.200 partos realizados no HMC, cerca de 36 mil internações, mais de 18 mil cirurgias, mais de 44 mil sessões de hemodiálise. Na unidade de oncologia, foram mais de 18 mil sessões de radioterapia e cerca de 33 mil sessões de quimioterapia.

O HMC foi o primeiro hospital do país a ser acreditado em nível de excelência (ONA III), pela Organização Nacional de Acreditação (ONA). Além disso, está classificado pela revista norte-americana NewsWeek entre as melhores unidades hospitalares do Brasil, sendo o 6º em Minas Gerais e 27º melhor do país.