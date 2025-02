A Prefeitura de Ipatinga abriu inscrições para um processo seletivo simplificado com o objetivo de contratar temporariamente profissionais para atuar na Secretaria Municipal de Saúde (SMS). Segundo o edital, publicado nesta semana no Diário Oficial, os profissionais deverão cumprir jornadas de 20 a 30 horas semanais, com remunerações que variam de R$ 1.941,19 a R$ 6.636,44.

As inscrições devem ser realizadas via internet no link www.processoseletivo.ipatinga.mg.gov.br até as 8h do dia 6 de março. O candidato que tiver dificuldade de acesso à internet poderá, pessoalmente, comparecer durante o período de inscrição diretamente no Departamento de Desenvolvimento de Recursos Humanos (DERHU), localizado no 1º andar, na sala 104, na Prefeitura Municipal de Ipatinga, no bairro Cidade Nobre, no horário das 9h às 12h e das 13h30 às 16h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos.

O prazo de contratação será estabelecido no momento da convocação do candidato, obedecendo à ordem de classificação e de acordo com a necessidade da Secretaria Municipal de Saúde, podendo ser rescindido ou prorrogado. Os profissionais atuarão na Policlínica Municipal. O processo seletivo consistirá de prova de títulos e exame médico, conforme descrito no edital.

RESULTADO PARCIAL

O resultado parcial, contendo as inscrições validadas, data de nascimento e a nota parcial da prova de títulos, será publicado no dia 12 de março, no site www.ipatinga.mg.gov.br, na aba “Diário Oficial”, após as 18h, em ordem alfabética.

VAGAS

São ofertadas 33 vagas, distribuídas entre os cargos de enfermeiro (sete vagas), médico ginecologista/obstetra (duas vagas), psicólogo (quatro vagas), oficial de administração (nove vagas para ampla concorrência e uma vaga para pessoa com deficiência), médico endocrinologista infantil (uma vaga), médico cardiologista (uma vaga), assistente social (duas vagas), nutricionista (duas vagas) e técnico de enfermagem (quatro vagas).

Requisitos, atribuições do emprego e outros detalhes podem ser consultados no edital, disponível no site da Prefeitura de Ipatinga.