A Usisaúde, operadora de planos de saúde da Fundação São Francisco Xavier (FSFX), conquistou pelo sétimo ano consecutivo, a nota máxima no Índice de Desempenho da Saúde Suplementar (IDSS), a mais importante avaliação da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

Com a nota máxima de 1,0000, a Usisaúde está entre as 10 operadoras de grande porte do Brasil a alcançar esse feito, se destacando entre as melhores do país. A nota final da ANS vai de 0,0000 a 1,0000 e quanto mais próxima de 1,0000, melhor é a avaliação.

Flaviano Ventorim, presidente da FSFX destaca orgulhosamente a conquista. “Esse resultado reflete o compromisso com a excelência e a dedicação para superar desafios em diversas áreas. Além disso, o resultado não seria possível sem a confiança dos nossos beneficiários, o empenho dos nossos colaboradores e a sinergia com as demais áreas da FSFX. Seguiremos investindo na promoção, prevenção e assistência à saúde, sempre priorizando a segurança, o acesso qualificado e a satisfação dos nossos clientes. Essa conquista é de todos nós e nos motiva a continuar transformando vidas por meio do cuidado”, ressalta.

O IDSS avalia as operadoras em quatro dimensões: Qualidade em Atenção à Saúde; Garantia de Acesso; Sustentabilidade no Mercado; e Gestão de Processos de Regulação.

Esse reconhecimento é resultado do compromisso da Usisaúde em evoluir e oferecer serviços de qualidade, garantindo segurança, acesso qualificado e uma experiência diferenciada para os beneficiários.

Saiba mais sobre essa conquista, o resultado detalhado e as dimensões avaliadas em: www.fsfx.com.br/usisaude/avaliacao-ans

USISAÚDE

A Usisaúde é a operadora de planos de saúde da Fundação São Francisco Xavier que atua há 32 anos no segmento de saúde suplementar, oferecendo planos de assistência médica, odontológica, e transporte aeromédico em vários estados brasileiros. Possui atendimento nacional nas urgências e emergências, por meio da Rede Abramge e Filantrópica. Com mais de 200 mil beneficiários é uma das maiores operadoras de Minas Gerais, nota máxima, por sete anos consecutivos, no Índice de Desempenho da Saúde Suplementar (IDSS), principal indicador para avaliação das operadoras de planos de saúde, desenvolvido pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Além da rede própria administrada pela FSFX, os beneficiários da Usisaúde contam com uma rede de atendimento ampla e qualificada, com médicos, clínicas, laboratórios e mais de 200 hospitais.