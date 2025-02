A Polícia Federal (PF) deflagrou, nesta quarta-feira (26), a Operação Siblings, com o objetivo de desarticular uma organização criminosa envolvida no contrabando de migrantes para os Estados Unidos. A investigação revelou um esquema estruturado que agenciava brasileiros interessados em atravessar a fronteira americana de forma irregular.

A ação contou com o cumprimento de 14 mandados de busca e apreensão, sendo 11 em Governador Valadares (MG), dois no Espírito Santo e um no Distrito Federal. Além disso, foram impostas 11 medidas cautelares diversas de prisão, incluindo a apreensão de passaportes dos investigados e o bloqueio de contas bancárias. O sequestro de bens pode chegar a R$ 43 milhões.

Segundo a PF, a organização criminosa era liderada por uma família em Governador Valadares e operava um esquema sofisticado de envio ilegal de pessoas para os EUA, utilizando rotas através do México. As investigações apontam que, até o momento, 669 migrantes foram identificados como vítimas do esquema. No entanto, com a análise do material apreendido, esse número pode ultrapassar 1.500 pessoas, entre adultos e menores de idade.

O grupo contava com diferentes núcleos de atuação, especializados na captação de migrantes, compra de passagens aéreas, reservas de hospedagem, falsificação de documentos e criação de contas bancárias em nomes de terceiros para movimentação financeira.

Os envolvidos responderão por crimes como participação em organização criminosa, promoção de migração ilegal, envio irregular de menores para o exterior, falsificação de documentos públicos e uso de documentos falsificados. As investigações seguem em andamento para identificar outros integrantes e possíveis vítimas do esquema.