Em uma escalada significativa nos gastos públicos, as despesas relacionadas à primeira-dama Janja da Silva saltaram de R$ 63 milhões para R$ 117 milhões entre novembro de 2024 e fevereiro de 2025, conforme aponta o portal “Janjômetro”.

O monitoramento, criado pelo deputado estadual Guto Zacarias (União Brasil-SP), revela um aumento de 85% nas despesas em apenas três meses. Entre os gastos recentes que chamaram atenção está uma passagem de classe executiva para Roma, no valor de R$ 34,1 mil, utilizada em viagem realizada entre 9 e 13 de fevereiro.

Um dos eventos que mais impactou as contas foi o chamado “Janjapalooza”, festival promovido durante a Cúpula do G-20 Social. A Itaipu Binacional, estatal onde Janja trabalhou entre 2005 e 2020, destinou R$ 15 milhões para custear o evento e atividades paralelas, incluindo o festival Aliança Global Contra a Fome e a Pobreza.

O portal, que exige cadastro prévio para acesso, permite que cidadãos acompanhem em tempo real a evolução das despesas e recebam alertas sobre novos gastos registrados. A iniciativa surgiu como instrumento de transparência e fiscalização dos recursos públicos utilizados pela primeira-dama.

Mesmo sem ocupar cargo oficial no governo, Janja mantém agenda própria e integra comitivas em viagens nacionais e internacionais. Na recente viagem a Roma, por exemplo, fez parte de uma delegação com 13 pessoas. A ausência de função formal no Executivo tem gerado questionamentos sobre o volume de recursos públicos destinados às suas atividades.

*Com informações O Antagonista