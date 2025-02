Um acidente aéreo na tarde desta terça-feira resultou na morte de duas pessoas após um avião de pequeno porte cair em uma propriedade rural no interior de São Paulo, próximo ao município de Barretos, a cerca de 420 quilômetros da capital paulista.

O acidente aconteceu por volta das 13h30, quando a aeronave, identificada como um monomotor, colidiu com o solo em uma área de pastagem. Equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar foram rapidamente acionadas e se dirigiram ao local para atender a ocorrência.

Segundo informações preliminares das autoridades, as duas vítimas fatais eram os únicos ocupantes da aeronave no momento do acidente. Os corpos foram encontrados nas proximidades dos destroços, indicando a gravidade do impacto. A identidade das vítimas ainda não foi divulgada, aguardando a notificação dos familiares.

A Força Aérea Brasileira (FAB) foi notificada e enviará investigadores do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA) para apurar as causas do acidente. As condições meteorológicas no momento da queda eram favoráveis para voo, com boa visibilidade e sem precipitações.

A Polícia Civil da região instaurou inquérito para investigar as circunstâncias do acidente. Peritos foram enviados ao local para coletar evidências que possam auxiliar na determinação das causas da queda. A área foi isolada para preservar os vestígios e garantir a integridade das investigações.

Este é o primeiro acidente aéreo registrado na região de Barretos em 2024, causando comoção entre os moradores locais. As autoridades pedem que a população evite circular nas proximidades do local do acidente para não interferir nos trabalhos de investigação.