Na madrugada deste domingo (12), Ipatinga enfrentou a maior tragédia climática de sua história quando uma tempestade devastadora, com precipitação de 204 milímetros por hora, causou deslizamentos e desmoronamentos que resultaram em nove mortes, incluindo duas crianças, e deixou cerca de 150 pessoas desalojadas.

O volume de chuva, muito superior ao inicialmente estimado, atingiu uma região já fragilizada pelas precipitações dos últimos dias. O solo encharcado não resistiu à força das águas, provocando múltiplos deslizamentos de terra e destruição de residências em diversos pontos da cidade.

As autoridades mantêm operações de busca por pessoas ainda consideradas desaparecidas. O Batalhão do Corpo de Bombeiros de Ipatinga recebe reforço de unidades de outras cidades para ampliar o atendimento às vítimas e as buscas por sobreviventes.

Os desabrigados foram inicialmente acolhidos no Estádio Ipatingão e posteriormente transferidos para escolas municipais nos bairros próximos. A prefeitura, através da Defesa Civil e assistentes sociais, oferece suporte às famílias afetadas, que poderão contar com aluguel social quando necessário ou serem encaminhadas para casas de familiares.

Uma força-tarefa envolvendo diferentes setores foi mobilizada para enfrentar a situação. Empresas como Usiminas, Fundação São Francisco Xavier e Cenibra somam esforços junto ao poder público, disponibilizando caminhões-pipa, maquinário e mão de obra para auxiliar nas operações de resgate e recuperação das áreas afetadas.

A previsão meteorológica permanece sob monitoramento, e as autoridades mantêm estado de alerta para prevenir novos incidentes, enquanto concentram esforços no auxílio às famílias afetadas e na recuperação das áreas atingidas.

Serviço:

Em caso de emergência ligue para Defesa Civil de Ipatinga: (31) 3829-8181

Doações para os atingidos são recebidas no Estádio Ipatingão