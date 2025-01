Uma explosão de um Tesla Cybertruck em frente ao Trump International Hotel em Las Vegas causou uma morte e deixou sete pessoas feridas nesta quarta-feira (1/1). O incidente mobilizou autoridades locais e chamou a atenção do CEO da Tesla, Elon Musk.

De acordo com o xerife Kevin McMahill, o veículo elétrico parou próximo à entrada principal do hotel antes de uma grande explosão. O condutor do veículo foi encontrado morto dentro do carro, enquanto outras sete pessoas sofreram ferimentos leves no entorno.

A Tesla iniciou investigações para determinar as causas do acidente. Elon Musk utilizou sua rede social para comunicar que toda a equipe sênior da empresa está empenhada em descobrir o que aconteceu. O empresário destacou que nunca presenciou um incidente similar com os veículos da marca.

O caso ganhou maior repercussão por envolver uma propriedade do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, embora não haja informações sobre sua presença no local no momento do incidente. As autoridades locais seguem investigando as circunstâncias da explosão e possíveis motivações.

A explosão do Cybertruck, modelo mais recente e tecnológico da Tesla, levanta questões sobre a segurança dos veículos elétricos. As investigações preliminares ainda não apontaram se o incidente foi causado por falha técnica ou outros fatores externos.

FILHO DE TRUMP SE MANIFESTA

Segundo o Departamento de Polícia Metropolitana de Las Vegas, o veículo elétrico explodiu na entrada principal do hotel, provocando uma densa fumaça que foi registrada em vídeos compartilhados nas redes sociais. Testemunhas relataram ter ouvido explosões momentos antes do incêndio se iniciar.

Eric Trump, filho do presidente eleito, confirmou o incidente através de suas redes sociais e agradeceu a rápida resposta dos bombeiros e da polícia local. O empresário ressaltou que a segurança dos hóspedes e funcionários permanece como prioridade máxima do estabelecimento.

O caso ganha contornos mais intrigantes devido à proximidade entre Donald Trump e Elon Musk, proprietário da Tesla. Os dois passaram a noite de Ano Novo juntos em Mar-a-Lago, na Flórida, horas antes do incidente. Musk manifestou-se afirmando que sua equipe está investigando as causas da explosão.

Enquanto as investigações prosseguem, as autoridades solicitaram que a população evite a área do hotel. O incidente ocorre em um momento de crescente tensão política nos Estados Unidos, a poucos dias da posse do novo presidente.

Para analistas de geopolítica o atentado poderia ser um recado para Donald Trump e seu futuro secretário Elon Musk.